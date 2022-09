Calciomercato Napoli, non solo Meret: altri due rinnovi in arrivo

Il match con il Torino prima di tutto, ma il Napoli inizia a pensare anche al futuro. I dirigenti azzurri stanno accelerando per tre rinnovi di contratto per tre calciatori che sono cresciuti esponenzialmente con Spalletti in panchina. Il primo è il portiere Alex Meret, il discorso per lui è sempre stato slegato dall'aspetto economico per cui l'accordo è in piedi da tempo. La differenza la doveva fare il campo e così è stato, ormai è lui il titolare e i campani gli rinnoveranno il contratto in scadenza nel 2023 prima che qualcuno provi il blitz.

Calciomercato Napoli, chi sono i prossimi a rinnovare?

Non sarà però l'unico accordo che verrà prolungato. Il Napoli infatti starebbe intavolando le trattative con altri due giocatori che ci hanno messo un po' a carburare ma che oggi sono due certezze dell'undici di Spalletti. Il primo è Rrahmani, contratto in scadenza nel 2024 e uno stipendio da 1.8 milioni di euro. Arrivato dal Verona, nella stagione 2020-2021 era finito indietro nelle gararchie ma con l'arrivo del tecnico toscano ha "rubato" il posto da titolare a Manolas ed è diventato la spalla perfetta per Koulibaly. Oggi il gigante albanese forma con Kim una coppia fisicamente fortissima e di grande affidabilità, a confermarlo c'è il dato dei gol subiti in questo campionato, solo 5 che valgono il secondo posto tra le difese meno battute della Serie A.

Un altro giocatore che sente profumo di rinnovo è Lobotka, polacco in scadenza nel 2025 e con un ingaggio da 2 milioni di euro, letteralmente esploso dalla metà dello scorso campionato in poi. Spalletti gli ha affidato le chiavi della regia, nel centrocampo a due un po' h afaticato, ma con il passaggio al 4-3-3 è diventato il padrone assoluto del settore nevralgico della capolista. Sbaglia poco, gioca veloce di testa e di gamba ed è un ottimo filtro davanti alla mediana, insomma Fabian Ruiz è andato via ma nessuno se n'è accorto.

Il futuro del Napoli si sta iniziando a delineare, tanti giovani e le colonne che al contrario di quello che è successo l'anno scorso dovranno rimanere per essere l'ossatura della formazione che verrà. Meret, Rrahmani e Lobotka ci saranno sicuramente.