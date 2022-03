Calciomercato Napoli: niente sconti, ma Anguissa verrà riscattato

C'è un dato che più di tutti racconta l'importanza di Anguissa per il Napoli. Quando il centrocampista è in campo, con i compagni Koulibaly e Osimhen, gli azzurri perdono raramente, tanto che la media punti è di 2,5. I tre sono una sentenza, sono la spina dorsale della squadra che sogna lo Scudetto e che ha anche qualche rimpoianto visto che tutti e tre hanno subito, verso la fine del 2021, brutti infortuni e poi sono partiti per la Coppa D'Africa. Non è un caso che le presenze di Anguissa siano solo 17 in campionato, non quante avrebbe voluto Spalletti probabilmente, ma che bastano e avanzano a convincere Giuntoli sul da farsi in estate.

Anguissa e il Napoli ancora insieme, riscatto vicino

Il centrocampista centrale è imprescindibile perché in rosa nessuno ha le sue caratterostiche. Forte fisicamente e intelligente a livello tattico è lo scudiero ideale di Fabian Ruiz, più tecnico e fantasioso, senza contare che il giocatore del Camerun brilla anche per duttilità, con lui infatti Spalletti può passare senza problemi dal 4-2-3-1 al 4-3-3, come fatto a Verona e come probabilmente farà anche con l'Udinese sabato.

Insomma Zambo Anguissa si è preso il Napoli e adesso è il Napoli a dover fare di tutto per tenerselo stretto. Arrivato in estate in prestito dal Fulham per quattrocentomila euro, il riscatto del cartelino è fissato intorno ai 15 milioni di euro. De Laurentiis e Giuntoli a gennaio avevano provato il blitz per anticipare i tempi chiedendo però uno sconto che non è arrivato e probabilmente non arriverà nemmeno la prossima estate. Il Fulham infatti viaggia veloce verso la promozione in Premier League, senza l'intera somma potrebbe riportare a Londra il calciatore per utilizzarlo nel massimo campionato inglese. Per questo il Napoli sembra aver deciso di spendere la cifra pattuita pur di trattenere Anguissa, nelle prossime settimane ci saranno altri incontri per definire un affare che sembra ben inidirzzato.