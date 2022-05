Napoli, perché Scamacca è il sostituto ideale di Osimhen

Le speranze di vedere anche l’anno prossimo Victor Osimhen al Napoli sono ridotte al lumicino. De Laurentiis sembra aver ormai deciso: è lui il big da vendere per fare cassa, principalmente perché la cessione dell’attaccante sarebbe molto più remunerativa di quella degli altri big. I 100 milioni fissati per l’addio sono una cifra di tutto rispetto, ma non spaventano le big inglesi, il Manchester United per esempio sarebbe pronto a far partire l’assegno in tempi brevi per superare la concorrenza di Arsenal e Newcastle

Scamacca al posto di Osimhen al Napoli

Deciso il futuro di Osimhen, e con parte della cifra da reinvestire sul mercato, il Napoli è quindi pronto a vagliare le alternative. L’identikit è presto fatto: serve un centravanti che garantisca gol, magari giovane, con un valore in crescita e con determinate caratteristiche fisiche e tecniche, più vicine possibili a quelle del nigeriano.

Qualche contatto ci sarebbe già stato con il Sassuolo per Gianluca Scamacca, valutato intorno a 40 milioni e che sarebbe perfetto per essere il nuovo bomber azzurro. Ventitre anni, fisico statuario, buona tecnica e un senso del gol che si sta sviluppando velocemente come dimostrano le 16 reti in 35 presenze con il Sassuolo in questa stagione, il centravanti è nel mirino anche dell'Inter ormai da tempo.

Napoli, Scamacca è perfetto per te

Scamacca sarebbe perfetto per la sostituzione di Osimhen per vari motivi. Il primo è quello tecnico: da un anno a questa parte gioca in un sistema del tutto simile a quello di Spalletti, il 4-2-3-1, e quindi non avrebbe problemi ad inserirsi. In più conosce già la Serie A, ha la stessa età del giocatore di cui dovrebbe prendere il posto e gli manca solo il salto in una big per dimostrare tutto il suo valore. Infine per caratteristiche sembra essere quello più simile all’ormai quasi ex bomber azzurro.

Al Napoli infatti sono stati accostati anche altri candidati: Simeone del Verona per esempio, che all’Hellas è diventato un super bomber, ma ha un profilo fisico e tecnico completamente diverso e quindi Spalletti dovrebbe adattare il gioco all’eventuale nuovo acquisto. L’alternativa arriva dall’estero e si chiama Armando Broja, altro granatiere da oltre un metro e novanta di proprietà del Chelsea ma che in questa stagione ha giocato nel Southampton. Ha solo 20 anni, quindi potrebbe non essere ancora maturo per fare il titolare, in più dovrebbe adattarsi ad un calcio e ad una vita tutta nuova, fattore che potrebbe limitarlo almeno nei primi mesi. Gli ultimi dubbi arrivano dai numeri: 32 presenze e solo 6 gol in Premier League. Pochi per chi dovrebbe prendere l’eredità di Victor Osimhen al Napoli.