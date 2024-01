Calciomercato Napoli, i possibili sostituti di Osimhen

Il mercato invernale ancora non è finito ma il Napoli si candida a re della sessione con i suoi cinque colpi già messi a segno. I dirigenti azzurri continuano il lavoro per migliorare la rosa a disposizione di Mazzarri, ma devono per forza di cose pensare anche alla prossima stagione, in estate infatti partiranno sia Zielinski, promesso sposo dell'Inter, che Osimhen. Il nigeriano lascerà l'Italia a fronte della cifra della clausola rescissoria ben oltre i 100 milioni di euro, su di lui ci sono Manchester United, Chelsea, Arsenal e alla carica potrebbe tornare il PSG destinato a perdere Mbappè ormai vicino alla firma a parametro zero con il Real Madrid.

I possibili sostituti di Osimhen al Napoli

Quattro sono i nomi sul taccuino di De Laurentiis per regalare ai tifosi un nuovo bomber. Il primo è Jonathna David, canadese del Lille ormai pronto al salto in una big. Dopo l'exploit dell'anno scorso con 24 gol in campionato, oggi è a quota 6, costa una cinquantina di milioni, ha 24 anni e sembra avere le caratteristiche giuste per poter prendere l'eredità di Osimhen. E' in pole position al momento, ma si vagliano anche altre piste, in Italia piace Zirkzee che ha fatto esplodere il suo talento a Bologna e adesso se lo contendono in tanti.

Da non sottovalutare anche le candidature di Boniface, bomber di 23 anni del super Bayer Leverkusen di Xabi Alonso, primo in Bundesliga grazie anche ai 10 gol del suo attaccante. La quarta via porta a Sesko, talento del Lipsia di appena 20 anni con un futuro smagliante davanti ma forse a oggi un po' acerbo.