Calciomercato Napoli, due nomi per il dopo Zielinski

La prossima estate il Napoli si presenterà in campo per la prima volta dopo otto anni senza Zielinski. Il polacco non ha rinnovato il contratto ed è già in parola con l'Inter che lo acquisterà a parametro zero per rinforzare il suo centrocampo. De Laurentiis deve quindi trovare un giocatore simile, sicuramente più giovane, ma con il talento per dare qualità alla mediana della prossima squadra.

Calciomercato Napoli, le ultime notizie sul dopo Zielinski

Due sono gli obiettivi sensibili, il primo è Ferguson del Bologna, centrocampista duttile capace di giocare sia alle spalle delle punte che da mezzala in una mediana a tre. Lo scozzese di 24 anni conosce già il nostro campionato ed è uno dei valori aggiunti del Bologna di Thiago Motta, per questo sarebbe il primo della lista con possibile investimento da 25 milioni di euro per un ragazzo di sicuro talento che ha già segnato 6 gol e fornito 4 assist in questa stagione. La concorrenza è alta, in Italia e all'estero, e fondamentale per il Napoli sarà agganciare un posto in Champions League, altrimenti sarà difficile intavolare una trattativa con il giocatore.

L'alternativa è l'ucraino Sudakov, stesso prezzo di Ferguson, e lotta aperta con la Juventus per acquistarlo. Più giovane, 21 anni, e capacità simili a quelle dello scozzese, sarebbe per lui il primo salto in uno dei top campionati europei dopo che in questa stagione con lo Shakhtar ha segnato cinque reti tra campionato, Champions League ed Europa League. La caccia al dopo Zielinski è aperta.