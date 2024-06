Calciomercato Napoli, difesa da rinforzare: tutti i nomi

La rivoluzione di Conte al Napoli parte dalla difesa, niente più linea a quattro, dogma sia nell'era Sarri che con Spalletti, si riparte dalla retroguardia a tre e tutto cambierà. Rrahmani ha già utilizzato questo sistema a Verona, con ottimi risultati, Ostigard al Genoa quando ha fatto esplodere il suo talento e Juan Jesus con la sua esperienza non dovrebbe risentire del cambio di sistema. Tre però non bastano, su Natan bisognerà fare delle valutazione che esulano dalla mera tattica, e soprattutto la priorità è alzare il livello, e quindi si cercano almeno due pedine di estrema affidabilità.

Calciomercato Napoli, Buongiorno prima scelta in difesa

La prima scelta è Buongiorno del Torino, Conte lo ha messo in cima alla lista perché con Juric ha guidato una linea a tre importante in Serie A e ha tutto per farlo anche nel nuovo Napoli. Piace a tanti club e i granata hanno tutta l'intenzione di far scattare l'asta con base di partenza a 40 milioni. De Laurentiis potrebbe fare uno sforzo per accontentare il suo nuovo allenatore anche perché dalla cessione di Osimhen arriveranno risorse fresche, senza contare che ancora va sciolto il nodo Kvartaskhelia che se dovesse partire porterebbe almeno altri cento milioni.

Theate e tutti gli altri nomi per la difesa del Napoli

Come detto un solo rinforzo non basta e sulla lista di Manna rispunta un nome che a Napoli hanno già sondato in passato: Theate, 24enne belga del Rennes mancino. Ha una certa duttilità nelle corde, tanto che può fare sia il centrale che il terzino e questo lo potrebbe aiutare nella difesa a tre, costa circa 20 milioni ed è inseguito anche dallo Stoccarda.

Dal passato torna il nome di Demiral che gli azzurri hanno seguito anche nella sua avventura all'Al-Ahli. Il turco ha fisico e con Gasperini ha imparato i segreti della difesa a tre, potrebbe tornare in Italia e il Napoli a quel punto si inserirebbe volentieri.