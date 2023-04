Calciomercato Napoli, Thiago Almada rinforzo per l'attacco

Il sogno Champions League svanito e quello Scudetto sempre più vicino, il presente del Napoli viaggia tra la prossima gara con la Juventus e una festa in arrivo per festeggiare il terzo Tricolore. La società nel frattempo però guarda anche al futuro e l'attacco sarà uno dei settori su cui si lavorerà perché potrebbero esserci delle cessioni all'orizzonte.

La prima sarebbe quella di Osimhen che acquista sempre più valore, la quota del cartellino è salita sopra i 100 milioni, e attrae sempre più estimatori, il Bayern Monaco per esempio sembra aver iniziato a fare sul serio ma ci sono anche le big di Premier. La seconda sarà probabilmente quella di Lozano il cui ingaggio non rientra mei parametri imposti da De Laurentiis per rendere il suo Napoli sostenibile.

Calciomercato Napoli, per l'attacco spunta Thiago Almada

Proprio per sostituire Lozano, Giuntoli sarebbe pronto all'offensiva per Thiago Almada, stellina argentina di 22 anni che gioca in Mls nell'Atlanta United dove segna con continuità destreggiandosi nel ruolo di trequartista e di ala. Il suo profilo è ormai quasi stabilmente nella selezione dell'Argentina maggiore con cui ha conquistato un Mondiale essendo entrato in extremis nella rosa di Scaloni che lo ha poi utilizzato per soli sei minuti.

Giuntoli è un grande estimatore di Thiago Almada e lo ha confermato anche l'agente a Radio Kiss Kiss, mentre è calciomercato.com a parlare ampiamente oggi di questo interessamento fissando il costo del cartellino intorno a 20 milioni di euro.