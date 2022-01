Calciomercato Napoli, Tagliafico subito e Reinildo a giugno

La priorità del Napoli è il restyling della fascia sinistra. Il solo Mario Rui non basta, Ghoulam è tornato dopo il lungo calvario, ma ha il contratto in scadenza e non rinnoverà, quindi lascerà la squadra la prossima estate. Così Giuntoli scandaglia il mercato sia per la sessione invernale arrivata ormai al giro di boa, sia per la prossima stagione.

Calciomercato Napoli, Tagliafico occasione a sinistra

Nelle ultime ore è spuntata la candidatura di Tagliaifico, terzino mancino dell’Ajax, uomo di esperienza e qualità, un rinforzo di lusso per provare a rimanere agganciati al sogno Scudetto. I contatti sono partiti, non è facile e sopratutto non è un’operazione economica, ma è una di quelle occasioni da provare a prendere al volo. L’argentino ha il contratto in scadenza nel 2023, ancora non lo ha rinnovato e sta iniziando a guardarsi intorno.

Il Napoli se potesse lo prenderebbe subito, ma prima bisognerà convincere l’Ajax, che non può alzare troppo il prezzo vista la scadenza dell’intesa abbastanza vicina, e non può nemmeno fare troppo muro. Così secondo le ultime indiscrezioni i lancieri avrebbero fissato a 18 milioni il prezzo del cartellino, otto in più rispetto a quella che potrebbe essere l’offerta dei partenopei. Ora tutto dipenderà dalla volontà dei diretti interessati, o meglio da quella di Tagliafico e dell’Ajax, se entrambe apriranno la porta, la trattativa continuerà, altrimenti ci sarà ben poco da fare.

Reinildo prenotato per giugno

Nel frattempo non si è spenta la pista Reinildo, esterno mancino del LIlle che gli azzurri seguono ormai da oltre un anno. Ventisette anni, abile in fase difensiva e pronto a lasciare la Francia a fine stagione da svincolato. La corte di Giuntoli è serrata, per alcuni l’accordo sarebbe già stato trovato, ma attenzione anche alla Lazio che sembra volersi inserire. Il giocatore però potrebbe arrivare in Campania solamente la prossima estate perché l’ultimo posto da extracomuntario è stato preso da Tuanzebe, primo e al momento unico colpo di mercato del Napoli in questa sessione di gennaio.