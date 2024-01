Calciomercato Napoli, pronto il secondo colpo

Rinforzi in arrivo per Mazzarri che dopo Mazzocchi, reduce da un esordio da incubo con espulsione dopo soli cinque minuti dal suo ingresso in campo, è pronto ad abbracciare Hamed Traorè. La trattativa lampo sta per concludersi sulla base di un prestito di 18 mesi con possibile diritto di riscatto, su cui però ancora non c'è certezza. Il calciatore, 23 anni, tornerà quindi in Italia dopo un solo anno di esperienza al Bournemouth che lo aveva pagato oltre 25 milioni dal Sassuolo.

Napoli, dove può giocare Traorè

Traorè è tornato ad essere una priorità dopo i corteggiamenti di un anno e mezzo fa perché l'affare Samardzic, ben impostato, è sfumato. Il padre del giocatore dell'Udinese e il Napoli non hanno trovato l'accordo e così si è inserita la Juventus che è balzata in pole nella corsa. Gli azzurri però dopo la cessione di Elmas e la netta convinzione di non riuscire a prolungare l'accordo con Zielinski che andrà all'Inter a fine stagione, avevano estremo di un centrocampista di qualità e così, dopo aver sondato Barak, hanno chiuso per Traorè.

L'avventura in Inghilterra, complice la malaria, è stata decisamente sottotono, ma il Napoli si aspetta che Traorè possa tornare ai livelli di Sassuolo quando aveva incantato con le sue giocate di fantasia e qualità. Centrocampista offensivo duttile, il nuovo acquisto nel 4-3-3 può fare la mezzala e anche l'esterno d'attacco, ruoli che ha già interpretato proprio nel Sassuolo prima di partire per l'Inghilterra.