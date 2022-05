Calciomercato Napoli: Giuntoli e Spalletti studiano il nuovo centrocampo

Le tre vittorie di fila e la conquista del terzo posto hanno rasserenato il clima in casa Napoli. Luciano Spalletti e Aurelio De Laurentiis avrebbero di recente avuto un contatto, si continuerà insieme anche la prossima stagione, e già si sarebbe parlato della squadra che verrà. Il tecnico avrebbe chiesto la conferma dei big, Mertens in primis, poi anche Ospina e Koulibaly, il primo è vicino all’accordo per il rinnovo, il secondo invece continua ad avere molti corteggiatori e il suo prolungamento è difficile. Per il difensore il discorso è diverso, ha un forte legame con il Napoli e va in scadenza nel 2023, si sta cercando di trovare la quadra per l’ingaggio da 6 milioni a stagioni, magari un rinnovo lungo con cifra spalmata, ma dall’estero le sirene continuano a cantare.

Calciomercato Napoli: le mosse a centrocampo

Uno dei settori che sembra essere destinato a cambiare pelle è il centrocampo. Fabian Ruiz è in bilico, c’è stato un riavvicinamento rispetto a qualche settimana fa, ma anche lui è in scadenza nel 2023 e non ha mai nascosto di voler tornare in Spagna. Per ora però non ci sono offerte, il Real Madrid osserva ma non si muove, resta il fatto che in caso di corteggiamenti seri potrebbe partire. Vicino all’addio c’è Demme, quarta scelta di Spalletti in questa stagione.

Giuntoli è quindi al lavoro per trovare due centrocampisti, ne servono quattro per affrontare al meglio le tre competizioni e visto che Lobotka e Anguissa resteranno, il calcolo è molto semplice. Il primo obiettivo è Svanberg del Bologna, 23 anni e per caratteristiche simile al Fabin Ruiz. I felsinei lo hanno acquistato a 4 milioni, ora ne vogliono quindici e proprio la partenza dello spagnolo potrebbe finanziare il colpo.

Il secondo è un obiettivo che torna spesso nei pensieri di calciomercato del Napoli. E’ Jordan Veretout, in uscita dalla Roma dove con Mourinho non è titolare e secondo alcune indiscrezioni adesso sarebbe pronto a dire sì agli azzurri.