Calciomercato Napoli, offerta per Ounahi e per l'attacco spunta Boving

Il Napoli primo in classifica in Serie A monitora il mercato per questa e la prossima sessione. Gli azzurri stanno per chiudere lo scambio di portieri con la Fiorentina con Sirigu pronto a vestirsi di viola e Gollini che invece arriverà in Campania per essere il vice di Meret, promosso a pieni voti titolare dopo anni di ballottaggi.

Calciomercato Napoli, 15 milioni per Ounahi

Lo scambio di portieri e l'acquisto dalla Sampdoria di Bereszynski potrebbero non essere le uniche trattativa in entrata del Napoli che continua a monitorare con attenzione il centrocampista marocchino Ounahi, forse la più grande rivelazione del Mondiale in Qatar. De Laurentiis avrebbe già messo sul piatto 15 milioni che per ora sembrano essere pochi, l'Angers ne chiederebbe venti e le insidie maggiori arrivano dall'Inghilterra dove l'Aston Villa e il Leeds sono concorrenti agguerriti nella corsa. La trattativa è aperta, il giocatore avrebbe al trasferimento in Serie A ma la sensazione è che molto dipenderà da quanto i ricchi club d'Oltremanica vorranno investire.

Presente e futuro, il Napoli guarda avanti e avrebbe messo nel mirino l'attaccante William Boving di appena 19 anni, centravanti o esterno d'attacco dello Sturm Graz. Il danese nonostante la giovane età ha già giocato 10 volte in campionato segnando una rete, e sei in Europa League mettendo a referto due gol. Un talento puro che in patria è monitorato da sempre, non è un caso che dopo tutte le Nazionali giovanili si è imposto anche nell'Under 21 dove ha giocato in ben otto occasioni con una rete. Il suo cartellino secondo transfermarkt si aggirerebbe intorno ai 3 milioni di euro, un possibile colpo per il futuro da impostare già nelle prossime settimane.