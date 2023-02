Calciomercato Napoli, tre nomi per il prossimo anno

Vietato fermarsi, il Napoli continua a correre velocissimo verso la conquista dello Scudetto numero tre della sua storia. L'ennesimo successo della banda Spalletti e la caduta dell'Inter portano a diciotto il gap tra le due formazioni, incolmabile da qui alla fine dell'anno, anzi se gli azzurri continueranno con questo ritmo potrebbero chiudere a quota 103 punti battendo il record della Juventus di Conte.

Calciomercato Napoli, tre acquisti nel prossimo calciomercato

La rosa del Napoli è la migliore d'Italia e con questa squadra Spalletti vuole dire la sua anche in Europa. Il presente è vincente, ma nessuno vuole fermarsi così Giuntoli avrebbe già messo nel mirino tre giocatori per rinforzare la formazione azzurra. Per il centrocampo si cercherà di acquistare Samardzic dall'Udinese, ventuno anni, 4 gol e 2 assist in stagione, è un prospetto importante e i rapporti con i club friulano sono decisamente buoni.

Nel mirino di Giuntoli è poi finito l'ultimo gioiello dell'Empoli, Baldanzi che di anni ne ha soli 19 ma ormai da mesi ha salito le gerarchie di Zanetti fino a diventare titolare, 15 le presenze in Serie A con quattro reti. L'utlimo nome è quello corteggiato da più tempo, sulla lista dei dirigenti campani c'è infatti sempre Adama Traorè, ala tutto fisico e velocità che ha finito la sua esperienza al Wolverhampton e a fine stagione non rinnoverà il contratto restando così libero.

Tre colpi che andrebbero a colmare almeno due delle possibili partenze. Il Napoli dovrà nei prossimi mesi capire cosa fare con Zielinski e Lozano che hanno ingaggi alti e se non accettassero una riduzione potrebbero anche dire addio, con conseguente tesoretto da donare a Giuntoli.