Calciomercato Napoli, tre piste calde per il centrocampo

Kvaratskhelia e Olivera sono i primi due colpi del nuovo Napoli di Spalletti che però aspetta anche altri rinforzi. La porzione di campo guardata con maggiore attenzione è il centrocampo dove è stato ufficialmente riscattato Anguissa e dove l’altro giocatore sicuro di restare è Lobotka. Fabian Ruiz tra la voglia di tornare in Spagna e il contratto in scadenza nel 2023 sembrerebbe al passo di addio, così come Demme, quarto nelle gerarchie di Spalletti. Insieme a loro potrebbe partire anche Zelinski, che centrocampista centrale non è ma è il jolly che lo staff azzurro faceva muovere tra la mediana e la trequarti. Il Bayern Monaco lo ha messo nel mirino, De Laurentiis chiede una quarantina di milioni e come tutti i big è cedibile in caso di offerte importanti.

Calciomercato Napoli: Barak prima scelta

Se Zielinski dovesse partire il sostituto sarebbe già pronto: è Barak che il Verona non può più trattenere. Gol e assist nelle gambe, grande dinamismo e inserimenti, Giuntoli lo ha messo nel mirino tempo fa e sembra aver superato l’agguerrita concorrenza. I rapporti con l’Hellas sono ottimi, la differenza tra domanda e offerta sarebbe di soli 3 milioni (15 la richiesta e 12 l’offerta). Poco se si pensa che siamo proprio nelle primissime battute del calciomercato.

Nandez e Vecino altri profili da Napoli

Il Napoli però non può fermarsi qui, se dovessero partire Fabian Ruiz e Demme entrambi dovrebbero essere sostituiti e due piste calde sono quelle che portano a Vecino e Nandez. Il primo è libero e con Spalletti ha già lavorato, può fare il “dieci” e anche giocare in mezzo, insomma il profilo piace ma bisogna battere la concorrenza della Lazio.

Infine c’è Nandez, nome che dalle parti di Napoli gira parecchio. La retrocessione del Cagliari sarà un vantaggio perché Giulini non potrà più trattenerlo, anche lui ha tanto mercato ma l’agente non ha nascosto la sua simpatia per i campani. E’un jolly che in Sardegna ha giocato praticamente in tutti i ruoli, dall’esterno basso all’ala, passando per i vari ruoli in mediana.