Calciomercato Napoli, uno sforzo per il rinnovo di Osimhen

Diciannove partite e quattordici gol in stagione, tredici reti in quattordici incontri da titolare in Serie A, i numeri incoronano Victor Osimhen come il bomber più prolifico d'Italia e tra i migliori d'Europa, solo Lewandowski e Haaland segnano più di lui nel rapporto gol/minuti giocati con il nigeriano a quota una firma sul tabellino ogni 96 giri di orologio.

La crescita del giocatore è stata esponenziale, al terzo anno a Napoli si è caricato la squadra sulle spalle contro ogni avversario risultando il terminale perfetto di una formazione offensiva e vincente, in Italia come in Europa. Le sue prestazioni non sono passate inosservate e le sirene di mercato già cantano da tempo, anche se ovviamente tutti i club interessati dovranno aspettare l'estate per fare le poprie mosse.

Calciomercato Napoli, rinnovo per Osimhen?

Ci sono tutte le migliori squadre di Premier League con le loro casse piene e una pioggia di milioni per lo stipendio del calciatore, si dice ci sia anche il Bayern Monaco che ancora deve trovare il dopo Lewandowski, ma il Napoli non ha nessuna intenzione di stare a guardare. De Laurentiis ascolterà la prossima estate solo offerta a tre cifre ma farà anche un tentativo per trattenere il suo bomber.

Secondo le ultime indiscrezioni infatti i partenopei proveranno ad offrire il rinnovo di contratto a Osimhen ovviamente sforando il tetto da circa 4,5 milioni a stagione imposto dalla proprietà per evitare di far salire troppo il monte stipendi. Una cifra che non varrebbe per Osimhen, oggi il giocatore più pagato del Napoli con i suoi 4,5 milioni di euro. L'offerta sarà di certo più alta anche se non raggiungerà la doppia cifra, solo i top club d'Europa possono arrivare ad offrire tanto.

La partita per ora è rimandata

Non è ovviamente questo il momento di parlare di mercato per Osimhen, il Napoli non vuole distrazioni attorno al suo bomber che deve continuare a segnare per avvicinare l'impresa Scudetto. Da maggio in poi le manovre inizieranno con De Laurentiis che proverà a rinnovare il contratto del suo gigante offensivo non solo per cercare di tenerselo stretto ma per arrivare all'eventuale al tavolo delle trattative per la cessione con maggiore forza.