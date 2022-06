Cavani, ritorno in serie A? Affondo della Salernitana, la Roma ci pensa

Resta, ancora, uno degli oggetti del contendere a livello europeo. E poco importa se ha giù superato le 35 primavere, se è reduce da una stagione in cui ha collezionato poco più di 900 minuti in campo con il Manchester United partendo titolare sotto otto volte, se tra tendine, inguine e polpaccio la sua presenza in infermeria è stata costante. Edinson Cavani ha ancora fame di gol, e le due doppiette a Giugno con la maglia della Celeste – di cui è capitano - timbrate contro Messico e Panama stanno lì a dimostrarlo. Quattro centri che hanno anche sortito l’effetto di farlo ripiombare al centro delle trattative, con il vantaggio dei club interessati di poter investire solo sull’ingaggio visto l’annuncio fatto dal giocatore – pubblicato sui canali social dello United – della sua partenza da Manchester alla scadenza del contratto.

Chi non ha mai nascosto l’interesse per il “Matador” è la Salernitana. Già in tempi non sospetti, prima che si consumasse il divorzio col d.s. Sabatini: l’uruguaiano è uno dei pallini del presidente Iervolino, e le indiscrezioni quantificano l’offerta presentata in un biennale da due milioni a stagione ed un corposissimo bonus legato al rendimento. Tra le pretendenti, è quindi quella campana la società che ha affondato con maggior decisione, sebbene l’operazione presenti più di una difficoltà, legata in primis al legittimo desiderio di Cavani di rimettersi in gioco in un club che gli garantisca anche un palcoscenico internazionale da calcare. Senza scartare a priori l’idea di un rientro in Sudamerica, visto che – come confermato dall’attaccante – anche squadre del campionato argentino e brasiliano avrebbero interesse ad ingaggiarlo.

Nelle ultime ore, rilanciata da El Nacional, è anche rimbalzata dalla Spagna una voce che vuole anche la Roma – e più precisamente il suo tecnico José Mourinho – sulle tracce dell’attaccante ex PSG, per conferire maggiore robustezza ed esperienza al pacchetto avanzato. Ma proprio dalla Liga arrivano i competitor più accreditati nella corsa a Cavani: Atletico Madrid e Siviglia possono mettere sul piatto la partecipazione alla Champions, e c'è persino il Real Madrid alla ricerca di un profilo ideale come vice-Benzema anche in considerazione della rinuncia a Jovic, marcato stretto dalla Fiorentina. Il “Matador” resta alla finestra, o meglio in vacanza, mentre la Serie A sogna un suo ritorno in Italia.