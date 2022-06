Chi è Assan Ceesay, punta gambiana ingaggiata dal neopromosso Lecce

Mentre il calcio italiano si gode le performance di Wilfried Gnonto, diciottenne attaccante che il c.t. Roberto Mancini ha fatto esordire con la maglia azzurra, in Serie A c’è anche chi ha scelto di puntare su colui che è stato il compagno di reparto - con la casacca dello Zurigo - del giovane talento di Verbania. Arriva così in Salento Assan Ceesay, la cui improvvisa deflagrazione nella Super League, la massima divisione del calcio elvetico, ha attirato l’attenzione di diversi club continentali. E’ stata però la neopromossa Lecce a battere tutti sul tempo, assicurandosi a parametro zero il vice capocannoniere del torneo svizzero, secondo solo allo statunitense Jordan Siebatcheu degli Young Boys.

Etichettare come repentina, e per certi verti inaspettata, la scalata della punta gambiana non è affatto fuori luogo. Un po’ per l’età – è nato il 17 marzo del 1994 – un po’ per i precedenti che non lasciavano presagire tale efficacia in fase realizzativa. La carriera di Ceesay, dotato di notevole stazza fisica abbinata anche ad una buona rapidità, è stata quasi esclusivamente legata alla Svizzera, dove è arrivato nel 2016 al Lugano per poi passare la stagione successiva al Chiasso, in serie B, con cui ha collezionato 31 presenze andando a segno otto volte. Alla partenza lanciata nella stagione 2018/2019 – quattro reti in sei gare con il Lugano – hanno fatto seguito le difficoltà incontrate dopo il trasferimento allo Zurigo, che si è assicurato le sue prestazioni per due milioni di euro.

Dopo le dieci reti – in settantotto presenze – siglate in due annate e mezzo con la maglia dei Leoni, e la dimenticabile parentesi nella serie B tedesca con l’Osnabrück, il campionato appena trascorso ha fatto registrare il decollo di Ceesay. Non solo come goleador, con venti reti tra campionato e Coppa Svizzera in trentadue apparizioni, ma anche come rifinitore, sfruttando la sua capacità di svariare sul fronte offensivo per sfornare la bellezza di undici assist in stagione. Un’efficacia sotto porta peraltro confermata anche con la sua nazionale di appartenenza, visto che nei nove match disputati dallo scorso ottobre è andato a segno cinque volte, timbrando anche un’importante doppietta lo scorso marzo nel match valevole per la qualificazione alla Coppa d’Africa, pareggiato 2-2 dal Gambia contro il Ciad.

Difficile prevedere se Ceesay potrà mantenere la sua elevata media realizzativa anche nella serie A, campionato che richiederà probabilmente un periodo di acclimatamento sebbene non vi siano barriere linguistiche da scavalcare, visto che “Torres” – questo il soprannome che i tifosi in patria gli hanno dato - sa già parlare italiano. Di certo, sarà lui una delle “new entry” del torneo italiano ad incuriosire di più. Con la lungimiranza dimostrata da Pantaleo Corvino, d.s. del Lecce che ha portato in Salento i vari Bojinov, Chevanton e Vucinic ed a Firenze Jovetic e Vlahovic a costituire, per il momento, un marchio a garanzia.