Non è così facile vendere Osimhen

Victor Osimhen partirà per il ritiro con il Napoli, tra martedì e mercoledì si aggregherà alla squadra anche se tutti sanno che non inizierà il campionato con gli azzurri. Gli accordi sono chiari, il rinnovo degli scorsi mesi è stato un atto di riconoscenza per aver vinto lo Scudetto, ma dentro c'erano già le garanzie di una cessione sia da parte del calciatore che da parte del Napoli. De Laurentiis aveva inserito la clausola rescissoria di 130 milioni per scatenare l'asta, ma al momento cedere Osimhen non è così facile.

Cessione Osimehn, a che punto siamo

Sì perché fosse stata l'estate scorsa, dopo il trionfo dello Scudetto e con una marea di gol sulle spalle, probabilmente l'attaccante una squadra l'avrebbe già trovata. Oggi però le cose sono cambiate, la disastrosa stagione degli ormai ex campioni e l'altrettanto deludente rendimento del cannoniere non hanno giocato a favore di un addio a oggi ancora lontano. I soldi sul tavolo devono essere quelli della clausola e questo è il problema più grande perché Arsenal e PSG, squadra accostate al giocatore per ora non hanno intenzione di arrivare a quella cifra. I gunners hanno bisogno di un centravanti ma per ora non si sono fatti sotto, anzi stanno per spendere 50 milioni per Calafiori. Nel frattempo alcune piste si sono chiuse come il Manchester United che ha virato decisamente su Zirkzee e anche il Liverpool non sembra più interessato.

Per i parigini il discorso è ancora diverso, il vero obiettivo per il dopo Mbappè era Kavaratskhelia e il Napoli non l'ha presa per niente bene e questo è un ostacolo che va superato con la diplomazia. Resta l'Arabia Saudita, che già un anno fa aveva ingolosito Osi con un'offerta faraonica, ma oggi non è considerata la prima scelta dal calciatore che vuole giocare in un top club europeo. Tutto è fermo quindi e da qui deriva anche lo stallo per il sostituto che nelle idee di Conte è Lukaku. Il Chelsea lo vuole cedere ma servono i soldi della cessione di Osimhen, per il giocatore non ci sono dubbi visto che avrebbe dato priorità al Napoli grazie alla presenza di Conte in panchina.