L'Inghilterra chiama Osimhen, ma il Napoli non si arrende

Il futuro di Osimhen continua a tenere banco a Napoli. Il nigeriano, fermo ai box fino a dicembre per un infortunio, dopo la sfuriata post Tik Totk gate è tornato nei ranghi, ma di sicuro l'aver pubblicato quel video sulle pagine ufficiali del club non è piaciuto al giocatore che da tempo sta trattando il rinnovo.Il contratto scade nel 2025, il tempo c'è ma non è nemmeno troppo perché già dalla prossima estate De Laurentiis sarà al bivio: cederlo subito, deprezzato, o rischiare di perderlo a zero, sempre che non arriva la firma.

Calciomercato, il Liverpool su Osimhen

Una situazione spinosa e non facile, anche perché i tanti club che corteggiano il bomber sono in attesa solo di un segnale per alzare il pressing. L'ultimo iscritto alla corsa è il Liverpool di Klopp che forse si aspettava qualcosa di più da Darwin Nunez, pagato 80 milioni dal Benfica e che l'anno scorso ha segnato solo 14 gol. Così i reds sembra che abbiano fatto seguire da vicino Osimhen nelle ultime uscite con la Nazionale, compresa la sfida con l'Arabia Saudita in cui l'attaccante si è poi infortunato.

L'assalto del Liverpool potrebbe quindi partire presto ma deve portarsi dietro un assegno molto importante perché De Laurentiis la scorsa estate ha rifiutato più di 100 milioni ed è pronto a farlo anche a gennaio. Non è però l'unico piano del Napoli che, mentre gli osservatori inglesi annotavano le loro impressioni su Osimhen, ha incontrato ancora una volta l'agente del centravanti per continuare a lavorare sul rinnovo.