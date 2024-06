Calciomercato Palermo, in difesa Ferrari è un obiettivo concreto: bisogna superare la concorrenza del Venezia

L'esperto difensore del Sassuolo va in scadenza dopo sei anni con la maglia neroverde: in B può essere un vero lusso. I lagunari, però, potrebbero andare oltre le semplici chiacchiere preliminari puntando sulla possibilità, per il calciatore, di rimanere in A. De Sanctis spera che un buon ingaggio e la carta Dionisi siano sufficienti a strappare il sì del centrale