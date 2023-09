Dove giocherà il Papu Gomez

Il Papu Gomez è uno dei pezzi pregiati del mercato degli svincolati. L'argentino ha concluso la sua avventura al Siviglia dopo aver rescisso il contratto che lo legava agli andalusi e adesso va in cerca di una squadra. A 35 anni ha una gran voglia di tornare in Italia, il Paese che lo ha fatto conoscere al grande calcio, prima a Catania e poi diventando il leader dell'Atalanta, e gli ha aperto le porte anche della Nazionale con cui ha vinto il Mondiale in Qatar.

Quale sarà la prossima squadra del Papu Gomez

Sulle sue tracce sembra esserci il Monza con Palladino che schiera i suoi con il 3-4-2-1, un modulo decisamente adatto alle caratteristiche del Papu. Alle spalle della punta c'è la sorpresa Colpani, che ha iniziato alla grande la stagione, oltre a Caprari, al giovane Vignato e all'occorrenza anche Pessina. Un posto ci sarebbe ancora, ma bisognerà capire anche lo stipendio che Gomez chiederà. Non sembra invece esserci spazio nel Genoa, altra squadra accostata al giocatore, che però come spalle di Retegui ha già in rosa Gudmundsson, Malinovskyi e Messias, infortunato al momento, ma pronto a rientrare forse già dopo la sfida al Napoli. Ha chiuso invece le porte l'Inter che, nonostante il problema di Alexis Sanchez, non sembra propenso a offrire un contratto al trequartista.

All'estero resta sempre viva la pista dell'Arabia Saudita, meta di campioni in arrivo da tutto il mondo durante l'estate che potrebbe soddisfare ogni richiesta dal Papu. Per il momento però Gomez tentenna, vuole l'Italia e spera di ritrovare la Serie A per, probabilmente, l'ultimo contratto della sua carriera.