Dove giocherà Retegui la prossima stagione

Per la Nazionale è ormai quasi un punto fermo e l'Italia potrebbe entrare sempre di più nel destino di Mateo Retegui, bomber di proprietà del Tigres che a 24 anni sembra essere pronto al salto nel calcio europeo. In Argentina è stato capocannoniere l'anno scorso e in questa stagione è già in doppia cifra con dieci reti in sedici presenze, una conferma di prestazioni che ha convinto diversi club del Vecchio Continente a partire all'assalto.

Retegui tra Udinese, Fiorentina e Lipsia

L'Italia come detto potrebbe essere la sua prossima casa. Dopo i primi ammiccamenti l'Inter sembra essersi tirata indietro, Retegui non convince più che altro in termini di convivenza con Lautaro Martinez e poi la prima scelta per l'attacco è sempre Lukaku. Niente nerazzurro quindi e campo aperto per altre società. La più interessata al momento sembra essere la Fiorentina che considera non eccessiva la clausola da 15 milioni di euro per il cartellino del giocatore. Italiano vuole un nuovo attaccante centrale per il suo tridente visto che Jovic ha deluso, Nzola dello Spezia è un'alternativa ma la concorrenza è folta, e Retegui avrebbe già dato il suo gradimento al trasferimento in riva all'Arno.

Fiorentina e non solo però perché l'attaccante della Nazionale piace molto anche all'Udinese. I friulani lo prendono in considerazione in caso di addio di Beto, valutato 25 milioni. Il portoghese a quella cifra può partire e riempire le casse dei bianconeri che a quel punto potrebbe reinvestire parte della cifra proprio su Retegui. Di oggi la notizia dell'interessamento anche del Lipsia che però in attacco ha già una folta batteria di giocatori di altissimo livello come Nkuku, Andrè Silva e Werner, e quindi non potrebbe dare molto spazio al giocatore del Tigres.