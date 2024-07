Chi è Richard Ríos, faro del centrocampo della Colombia: tre club di Serie A su di lui

Nella Colombia arrivata in finale in Copa America, è senza dubbio una delle note più liete. L’ingresso di Richard Ríos nell’universo Cafeteros è stato ad onor del vero in punta di piedi, ma il passaggio da un ruolo “a fari spenti” a faro del centrocampo è stato di quelli repentini, tanto da metterlo in nomination nella formazione ideale della competizione. D’altronde, la carriera del fresco 24enne (è nato il 2 giugno 2000 a Vegachi) è annoverabile tra quelle non convenzionali, vista la sua provenienza sportiva dal futsal, che ha praticato nei primi anni della sua carriera. Galeotte furono le sue performance nel Campionato Sudamericano Under 20 del 2018, che hanno portato il Flamengo ad investire su di lui dapprima “provinandolo”, e poi inserendolo nel vivaio.

L’inizio a Rio de Janeiro non è tra i più semplici: viene dirottato in prestito ai messicani del Mazatlán, poi fa ritorno in Brasile facendosi le ossa a Campinas con la casacca del Guarani. A marzo del 2023 il Palmeiras decide di investire poco meno di un milione e mezzo di euro per farlo trasferire a San Paolo, dove sboccia diventando l’elemento imprescindibile del centrocampo dei Verdão che conquisteranno con lui per la ventiseiesima volta il Campionato Paulista. La nazionale colombiana si accorge di lui: prime apparizioni ad ottobre 2023 nelle qualificazioni per i Mondiali, poi le amichevoli della scorsa primavera (con tanto di primo gol in nazionale segnato ad inizio giugno nella goleada contro gli Stati Uniti), quindi l’incarico di prendere per mano la mediana dei Cafeteros in Copa America, incarico svolto con profitto tanto di elevarlo a pezzo pregiato del mercato estivo.

Il Palmeiras, che pure ha saputo monetizzare la cessione di parecchi atleti sia cresciuti nel vivaio biancoverde che valorizzati nel corso della loro permanenza a San Paolo, ha subito fiutato l’affare dando come valutazione 30 milioni di euro. Cifra forse esagerata, sebbene sulle qualità di Ríos non è difficile scommettere: sa abbinare dinamismo e tecnica, essere efficace in tutte e due le fasi e può indifferentemente giocare in tandem con un compagno di reparto in una mediana a due ma anche agire da interno destro in un centrocampo a tre. Il viaggio oltreoceano – in quella che sarebbe la sua prima esperienza lontano dal SudAmerica – potrebbe avere come destinazione l’Italia: Milan, Roma e Fiorentina sono sulle sue tracce, però auspicando di ottenere uno scontro per provare a chiudere l’affare e precedere altri club del vecchio continente che gli hanno puntato gli occhi addosso.