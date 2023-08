Calciomercato Roma, (in) avanti c'è posto: oltre a Zapata, le ipotesi Jovic e Lukaku

Una corsa contro il tempo, e contro gli ostacoli. Quella della Roma rivolta a tagliare il traguardo costituito dall’ingaggio di un nuovo attaccante sembra sia quasi diventata una disciplina di atletica. Che peraltro vede in pista molti altri club italiani, che proveranno a sfruttare gli ultimi giorni a disposizione per assicurare ai rispettivi tecnici quella pedina mancante nello scacchiere. I recenti sviluppi di mercato non hanno portato gradite notizie: Marcos Leonardo resterà al Santos, e molti dei profili esaminati non lasceranno il loro club di appartenenza senza offerte adeguate (e l’esborso economico da improntare sembra proprio costituire un’altra criticità, vista la necessità di essere al momento contenuto). Restano gli esuberi, almeno quelli etichettabili come tali, e qualche suggestione tipica delle giornate conclusive del calciomercato, quando il tempo comincia effettivamente a stringere e cresce la necessità di cedere: come quella riconducibile al nome di Romelu Lukaku, che si affianca all’estenuante tira e molla con l’Atalanta per Zapata. E qualche interessante Piano B, destinato forse a restare solo sulla carta, ma non scartare a priori.

Duvan Zapata-Roma: la situazione

E’ una delle trattative più lunghe di questa sessione estiva di calciomercato. Un’operazione che si sta protraendo da settimane e che si gioca sulla triangolazione equilatera Roma-Atalanta-Giocatore senza che ancora sia stato individuato il...punto notevole, il centro su cui convergere per concludere l’affare. Le titubanze giallorosse sono via via scemate quando sono incominciati a sfumare i principali obiettivi di mercato, quelle di Zapata anche quando ha preso forma la possibilità che la sua partenza da Roma fosse definitiva (con un contratto tra i 2,5 ed i 3 milioni annui), e non un mero “parcheggio” annuale. Ma le titubanze dell’Atalanta restano, al netto di un’offerta che non soddisfa pienamente (dieci milioni la valutazione fatta dal club, più bassa l’offerta giallorossa). Il motivo è presto detto: l’infortunio di El Bilal Touré obbligherà i nerazzurri a rinunciare al maliano per almeno tre mesi, se non di più, e il tecnico della “Dea” Gasperini non vuole correre il rischio di vedere sguarnito il suo reparto offensivo, ed ha già alzato il muro sull’argomento cessione. A meno che gli ultimi giorni di mercato non regalino ai bergamaschi un nuovo innesto nel pacchetto avanzato, tale da sbloccare la partenza del trentaduenne centravanti sudamericano alla volta della Capitale.

Romelu Lukaku-Roma: la situazione

Il fatto che il centravanti belga del Chelsea non apra, al momento, ad una destinazione diversa da quella gradita (la Juventus, pista percorribile solo nel caso in cui fosse Vlahovic a sbarcare a Londra) fa partire in salita l’eventuale trattativa. Che presenta oltretutto il problema legato al numero dei prestiti internazionali finora avallati dal club britannico, cioè sei ovvero Arrizabalaga, Ziyech, Angelo, Hall, Fofana e Slonina. Ne manca solo uno per raggiungere il tetto prestabilito oltre il quale non si può andare, e potrebbe anche non essere quello che porterebbe alla corte di Mourinho l’ex numero nove dell’Inter (soluzione peraltro non ancora contemplata dalla dirigenza dei Blues, che preferisce una cessione definitiva). C’è poi l’ostacolo dell’ingaggio che supera i dieci milioni di euro annui, difficoltà non certo trascurabile e superabile solo se il Chelsea contribuisse in solido al pagamento di una parte della somma. Ma ad una manciata di giorni dalla conclusione, una soluzione per piazzare “Big Rom” il club di Londra deve trovarla. E se l’ipotesi Zapata tramontasse definitivamente, non è da escludere un tavolo di confronto per provare a trattare e dare un Mou un nome che sarebbe, senza dubbio, gradito.

Le alternative

Il bisogno, impellente, di un attaccante che là davanti si alterni a Belotti spinge anche a sondare nomi diversi. Tipo quello di Kean, ma la Juventus sembrerebbe molto poco propensa a valutare un prestito, o quello di Ekitike del Paris Saint Germain (con cui la Roma ha un canale privilegiato viste le parecchie operazioni condotte in porto), sul quale però c’è la concorrenza del Milan ma soprattutto del West Ham che deve rimpiazzare Scamacca. Tornando invece ad attingere dal serbatoio della Serie A, ci sarebbe anche Luka Jovic, in uscita dalla Fiorentina: più di una freccia da poter prelevare dalla faretra, ma il tempo per centrare bene il bersaglio è sempre più risicato.