Calciomercato Roma, il...ballo sulle punte e lo strano intreccio con il Milan

Effetti domino e possibili giochi ad incastro. Sono due delle caratteristiche che accompagnano trattative ed abboccamenti in questa fase di mercato che è già entrata nel vivo, e che vede l’Arabia Saudita ed i suoi contratti principeschi come variabile in grado di sconvolgere quell’ordine precostituito, quella prelazione da sempre avuta dai principali campionati europei. Ne sa, d’altronde, qualcosa la Roma: che rischia di veder partire Spinazzola corteggiato dall’Al-Ahly, società di Gedda, pronta a mettere sul piatto un’offerta corposa per convincere il laterale giallorosso, in scadenza nel 2024, a scegliere la Saudi League. E se anche la società giallorossa continua ad osservare con attenzione i movimenti in uscita (Volpato e Missori per cui si tratta col Sassuolo e Ibanez), a tenere banco c’è sempre il mercato in entrata, con particolare riferimento al reparto avanzato.

In queste ore c’è un particolare intreccio che collega la Roma al Milan, per diversi motivi. C’è un obiettivo comune che corrisponde al nome di Gianluca Scamacca, ma anche una pista che porta a due vecchie conoscenze della Serie A: sia in casa giallorossa che sul fronte rossonero fanno infatti capolino i nomi di Mauro Icardi, rilanciato nel mercato continentale dalla bella stagione disputata in Turchia, ed Alvaro Morata per cui l’Atletico Madrid preferisce la cessione definitiva anziché il prestito, con una clausola rescissoria di dieci milioni di euro vantaggiosa in relazione alla qualità del centravanti iberico. Ma non basta. Perché sull’asse Roma-Milano potrebbe giocarsi anche il destino di Daichi Kamada: il giapponese, che lascerà Francoforte a parametro zero, sembra già destinato a vestire il rossonero, ma il suo ingaggio occuperebbe l’ultimo slot degli extracomunitari a disposizione del club. Da qui il “raffreddamento” dell’operazione ed il potenziale inserimento nell’affare della Roma, visto che già nella finestra invernale di mercato la stella della nazionale giapponese era entrato nei radar di Tiago Pinto.

Per l’attacco, resta comunque viva l’ipotesi di qualche innesto proveniente dalla Premier League. C’è un Patson Daka a caccia di rilancio: lo zambiano (61 gol in due stagioni al Salisburgo) non ha brillato nel biennio al Leicester ed è alla ricerca di una sistemazione che gli permetta di rientrare nel giro dei bomber ad alta produttività, ed il suo compagno di squadra Kelechi Iheanacho, otto centri quest’anno e visto all’opera anche nell’ultima uscita della nazionale nigeriana contro la Sierra Leone (valevole per le qualificazioni alla Coppa d’Africa 2023), dove ha realizzato una rete. Tante le alternative per un posto sicuro al centro dell’attacco giallorosso: l’infortunio di Abraham, infatti, terrà fuori la punta inglese per diversi mesi, e per la new-entry del pacchetto avanzato romanista ci sarà subito parecchio lavoro da sbrigare.