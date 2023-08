Calciomercato Roma, le alternative possibili a Morata e Scamacca

E’ un mercato stile “montagne russe”, quello che sta caratterizzando l’estate 2023, con salite vertiginose che portano a vette elevate e brusche discese, repentini “down” che costringono a ricominciare praticamente tutto da capo. Un sali-scendi divenuto abituale anche in casa Roma, dove la prima fase delle trattative ha regalato colpi solo all’apparenza “ovattati” (Aouar sta già facendo vedere le sue qualità, Ndicka e Kristensen hanno numeri decisamente interessanti), a cui ha fatto seguito un paziente lavoro in uscita ed ora, una fase di ristagno, in cui si correrà probabilmente il rischio di dover ricominciare la caccia alla pedina ideale da inserire nello scacchiere, se i primi due-tre obiettivi dovessero sfumare in maniera definitiva. Emblematico, in questo senso, il caso Scamacca: a lungo corteggiato, ma ora finito decisamente nel mirino dell’Inter. Qualora la società nerazzurra metta sul piatto subito “cash” necessari alla conclusione della trattativa (e non vincolati ad un obbligo di riscatto tra dodici mesi, formula più gradita alla dirigenza giallorossa), il rischio di vedere la punta azzurra prendere la strada di Milano sarebbe elevato.

Ci sarebbe ancora Alvaro Morata, con cui peraltro la Roma avrebbe trovato anche una quadra relativa all’ingaggio (e su cui, notizia positiva, l’interessamento di altri club si è parecchio raffreddato), ma serve improntare una cifra nell’ordine dei 20 milioni di euro per convincere l’Atletico Madrid a lasciarlo partire. E le recenti parole spese sulla punta iberica dal suo allenatore Simeone, che lo ha definito un elemento molto importante nella rosa biancorossa, auspicando una sua conferma nell’organico che affronterà la stagione 2023/2024, non inducono a ottimismi di sorta. Ferma restando la sensazione che un affondo della dirigenza giallorossa, sulla base di una proposta economica che ingolosisca quella dei colchoneros (si potrebbe chiudere attorno ai 17 milioni), avrebbe come epilogo quella fumata bianca tanto attesa da José Mourinho. Ma servirà anche sistemare qualcosa in uscita, come ad esempio la cessione di Ibanez restata ancora sul piano teorico, ma anche quella di Karsdorp (il ruolo è coperto da Kristensen e Celik) se non addirittura quella di Spinazzola, in scadenza tra undici mesi.

Il tema delle cessioni, necessarie per poi reinvestire le somme ricavate, riguarda anche le possibili alternative da contemplare qualora la situazione Morata non si sbloccasse. Non sembra trovare riscontri l’indiscrezione legata ad Alexis Sanchez, sebbene il trentacinquenne cileno – attualmente svincolato – sia reduce da una stagione in cui ha realizzato 18 gol con l’Olympique Marsiglia ed arriverebbe senza esborsi economici da corrispondere al club, mentre risalgono le azioni di Duvan Zapata, legato all’Atalanta da un altro anno di contratto e proposto al club capitolino. Rimane d’attualità la pista africana: non solo Nzola (appetito dalla Fiorentina e corteggiato anche dalla Saudi League), ma anche il già monitorato Patson Daka, attaccante zambiano in cerca di rilancio dopo due stagioni in chiaroscuro al Leicester, con cui è legato da un contratto con scadenza 2026. L’ultimo rumor, in ordine di tempo, riguarda il giovane Marin Ljubicic, centravanti croato che ha appena cominciato la stagione nella Bundesliga austriaca con la maglia del Linz. Dodici reti nell’anno 2022/2023, è stato riscatto dal LASK a fine 2022: potrebbe rappresentare un prospetto interessante, ma più che altro come alternativa nelle rotazioni al centro dell’attacco.