Calciomercato Roma: c'è il sì di Aouar, probabile N'Dicka, su Tielemans tanta concorrenza

Lavoro sotto traccia e velocità nell’assestare il colpo. Doti necessarie, soprattutto se si hanno le idee chiare, se si cerca l’affare nella “jungla” della prima parte del calciomercato, dove spesso sono manovre di disturbo e semplici abboccamenti a finire nel menù del giorno. La Roma lo ha fatto lo scorso anno, e con l’estate 2023 alle porte sembra voler continuare a mantenere tale linea guida. E’ già stato messo in sicurezza l’ingaggio di Houssem Aouar, nazionale algerino pescato a parametro zero dal Lione per cui la trattativa era andata in porto da tempo. Del tutto analoga è la seconda operazione, che puntellerebbe il reparto arretrato che potrebbe perdere Ibanez corteggiato dalla Spagna: il club giallorosso è infatti in pole position per portare nella capitale Ewan N’Dicka, ventiquattrenne centrale parigino scuola Auxerre dal 2018 in Bundesliga, con la maglia dell’Eintracht Francoforte.

L’operazione, che sembra ormai in dirittura d’arrivo qualche giorno fa, sembra aver avuto un rallentamento a causa dell’inserimento del Milan, comunque da tempo sulle tracce del transalpino, nonché del Manchester United, sebbene il fatto di aver da tempo trovato un accordo su ingaggio e durata dell’accordo di N’Dicka – il cui contratto è in scadenza – e l’accordo verbale col giocatore costituirebbe una prelazione importante, seppur non garanzia assoluta del passaggio in giallorosso. Parametri zero nel mirino anche in Premier League, con il belga Tielemans – in uscita dal Leicester – in cima alla lista delle preferenze e molto apprezzato da Mourinho, ma qui l’affare si complica: un po’ per la tendenza del giocatore a preferire la serie A inglese (dove è seguito da Aston Villa e Newcastle), un po’ per la concorrenza estera, come ad esempio quella del campionato turco che mette sul piatto un contratto lungo e ben remunerato. Al contempo, resta vivo l’interesse per Frattesi su cui, però, si sta formando un drappello di pretendenti.