Calciomercato Roma, scatta il countdown per la clausola (leggera) prevista dal contratto di Dybala

Centrale nel progetto tecnico giallorosso, ma anche pericolosamente a buon mercato vista la particolare clausola presente nel suo contratto. La città della “Joya” è sempre Roma, da leggersi non solo come gioco di parole ma anche come scelta convinta di Paulo Dybala il quale non ha mai mancato di manifestare la sua soddisfazione per aver sposato la causa giallorossa. E proprio la volontà del giocatore è basilare per scacciare i cattivi pensieri legati ad una sua possibile partenza dalla Capitale. Il rischio, però, c’è. In futuro potrebbe essere legato al fallimento dell’assalto ad un posto Champions, palcoscenico che la stella argentina ha sempre detto di voler tornare a calcare. Mentre per ciò che concerne il presente, è costituito dalla famosa cifra “light” che consentirebbe ad un potenziale acquirente di bypassare il contratto firmato da Dybala.

Dodici milioni di euro sono effettivamente spiccioli, in relazione alle somme che i top club investono, per assicurarsi un attaccante di così elevato spessore, seppur spesso tormentato da problemi fisici. Un rapporto qualità prezzo ottimo che potrebbe anche spingere alcune dirigenze ad affondare il colpo, magari mettendo sul piatto proprio la partecipazione alla competizione continentale più importante. Il pericolo non viene così dall’Italia – per cui il buy-out sarebbe leggermente più elevato, pari a 20 milioni – ma stando ad alcune indiscrezioni dalla Premier League. Il g.m. Pinto, che a fine mese si congederà dalla società, ai microfoni di Dazn ha rasserenato l’ambiente sostenendo che “su Dybala si può stare tranquilli”, forte anche del fatto che l’importo abbordabile della clausola ha valenza fino al 15 gennaio. Ma per avere maggiori sicurezze, si dovrà anche ragionare sul rinnovo della “Joya”, argomento più volte finito al centro delle discussioni.

Gli altri movimenti

Intanto, sul mercato della Roma non sembra essere calato il sipario dopo l’arrivo dell’olandese Huijsen, giunto nella capitale per puntellare la difesa. A salutare Trigoria potrebbe infatti essere Spinazzola, il cui contratto scadrà a giugno: pur non essendo ancora arrivate offerte a riguardo, per il laterale giallorosso si potrebbero spalancare le porte di una cessione finalizzata a avere un rientro economico, seppur contenuto, utile da investire. Nella liste della spesa di Pinto c’è sempre il nazionale turco Çağlar Söyüncü, profilo già finito nei radar della società, che non sta trovando adeguato spazio all’Atletico Madrid e potrebbe pertanto essere tentato da un’esperienza in uno dei campionati che non ha mai disputato finora (dopo quello tedesco col Friburgo, quello inglese con il Leicester ed ora la Liga).