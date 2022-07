Calciomercato Roma, affondo deciso per convincere Dybala

La Roma supera l’esame Sunderland nella seconda amichevole precampionato, dopo quella disputata contro il Trastevere. Per uno strano scherzo del destino, è Zaniolo – subentrato nel secondo tempo – a risultare il man of the match, nel giorno in cui rimbalzano da oltreoceano notizie sul deciso affondo della Roma per portare nella capitale Dybala. Secondo gli esperti di mercato di Tyc Sports, canale sportivo argentino, la dirigenza giallorossa ha portato a sei milioni di euro annui la proposta d’ingaggio annuale per convincere l’asso argentino, attualmente senza squadra, a scegliere la Roma.

Da una parte il gol di uno Zaniolo decisivo nella sfida con la formazione britannica – insieme ad un Felix sembrato già in palla – dall’altra la corte serrata del club all’attaccante ex Juventus, che dovrebbe tecnicamente prenderne il posto nello scacchiere di José Mourinho. Due trattative, una in uscita ed una in entrata, che sembrerebbero peraltro concatenate, sebbene non sia stata ancora trovata una quadra con la società bianconera sul prezzo in modo da concludere l’operazione e perfezionare la partenza dell’attaccante azzurro alla volta di Torino. E malgrado il reiterato silenzio dell’Inter, evidentemente impegnata a fare posto nel reparto offensivo agevolando l’uscita di alcuni esuberi ma anche la prima, in ordine di tempo, ad aver concretamente messo sul piatto un’offerta concreta per assicurarsi le prestazioni della “Joya”.

Il coperchio che copre la pentola nella quale sono in fase di ebollizione le trattative, insomma, sembra sempre sul punto di saltare. Come in quella, sui fornelli giallorossi, nel fuoco adiacente in cui c’è l’operazione Frattesi. Per cui le alternative non mancano (tra cui Torreira), ma che resta l’obiettivo primario nel centrocampo della Roma che verrà. In questo caso, il posto nel roster è già stato lasciato da Villar promesso sposo del Monza (probabile accordo con prestito oneroso e relativo riscatto tra dodici mesi). Ed ulteriori soldi freschi potrebbero arrivare dalla cessione di Kluivert, che in Portogallo non c’è ed è oggetto delle attenzioni di Premier League e Ligue 1, e persino di Diawara, salito da tempo sull’Aventino ed ora cercato dal Galatasaray, nonostante la più volte precisata volontà di non lasciare Roma. La preparazione della Roma, intanto, prosegue. L’attesa per la conclusione della fase di stallo, anche.