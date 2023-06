Calciomercato Roma, per l'attacco soluzione italiana: piace Scamacca

E’ una Roma che va di corsa. Dopo gli “oui” incassati nelle trattative con i francesi Aouar e Ndicka, nella classifica delle priorità ha scalato repentinamente posizioni il reparto offensivo, complice lo stop di Abraham che rischia oltretutto di essere più lungo di quanto originariamente preventivato. Il nome circolato con insistenza nelle ultime ore è quello di Gianluca Scamacca: profilo non nuovo nell’ambiente capitolino, non solo per le sue origini romane, ma anche per il suo passato nel vivaio giallorosso, prima della partenza per Sassuolo dove si è consacrato e spiccato il volo esordendo anche in nazionale. Il rientro del ventiquattrenne attaccante potrebbe essere agevolato da un’annata, con la maglia del West Ham United – fresco vincitore della Conference – avara di soddisfazioni: problemi fisici lo hanno praticamente messo fuori gioco da gennaio in avanti, mentre nella prima parte di stagione è stato utilizzato ad intermittenza, cosa che non gli ha comunque impedito di andare a bersaglio otto volte.

Da una parte ci sarebbe la volontà del giocatore, che gradirebbe un rientro in Serie A, dall’altra il club londinese il quale dodici mesi fa ha messo a bilancio un investimento per una cifra che supera i 40 milioni di euro (tra parte fissa e bonus). Per questo la dirigenza della Roma proverà a giocare d’anticipo, cercando di bruciare sul tempo le altre pretendenti italiane, tra cui l’Inter che sembrerebbe vicina a perdere Dzeko. Sempre dal palcoscenico della Premier arriva un altro dei giocatori monitorati dai giallorossi, ovvero il trentunenne Wilfried Zaha: operazione diversa da quella per Scamacca, in considerazione del fatto che arriverebbe a parametro zero dopo una prolungata militanza nel Crystal Palace, con cui le strade si separeranno a fine mese. Meno “bomber” e più duttile, sicuro partente a gennaio per la Coppa d’Africa che disputerà con la maglia della Costa d’Avorio, ha nel suo curriculum un passaggio brevissimo con la casacca del Manchester United. Non convinse Moyes, all’epoca tecnico dei Red Devils: mentre ora la Roma deve convincerlo – nel suo attuale ruolo di allenatore del West Ham – a privarsi di Scamacca, in uno strano intreccio che dovrebbe risolversi in tempi brevi.