Calciomercato Roma, la partenza di Ibanez ed i dubbi di Matic

L’orizzonte verso il quale i tifosi della Roma volgono lo sguardo è tutt’altro che privo di nubi. Non basta quella che costituisce un’auspicata schiarita nel cielo, ovvero la cessione di Ibanez la quale porterà nella casse giallorosse un cifra considerevole (tra parte fissa e bonus, alla fine l’Al-Ahli investirà una cifra nell’ordine dei 30 milioni di euro), dopo settimane di attesa per un’offerta all’altezza delle aspettative. A tenere in apprensione la tifoseria, ma anche il tecnico Mourinho è l’affondo del Rennes per Nemanja Matic: il club transalpino offrirebbe al centrocampista serbo un accordo biennale, proposta sulla quale il trentacinquenne ex Chelsea e Manchester United starebbe riflettendo. E nonostante non sia stata ancora aperta una trattativa vera e propria, anche la Roma sembra stia ponderando se valga la pena rinunciare ad una pedina rivelatasi fondamentale nello scacchiere di Mou, ragionando però sulla scadenza del contratto del serbo – a giugno 2024 – e parallelamente sulla possibilità di ricavare un’inaspettata plusvalenza subito, avendo ingaggiato Matic a parametro zero dodici mesi fa, incassando almeno cinque milioni di euro dall’operazione.

La liquidità che scaturirebbe da queste due uscite, potrebbe anche cambiare volto al mercato in entrata della Roma. In settimana, dovrebbe arrivare intanto il semaforo verde per l’arrivo nella capitale di Renato Sanches, elemento che andrebbe a rimpolpare il comparto mediano senza sovraccaricare particolarmente il bilancio (si lavora per un’operazione che prevederebbe un obbligo di riscatto tra dodici mesi). Ed inoltre, servirebbe a dare una robusta accelerata alle trattative del reparto avanzato: quella per Marcos Leonardo e Arnautovic, sebbene sia molto probabile che una escluda l’altra. Per il primo, si tratta ad oltranza con un Santos alle prese con criticità societarie (le dimissioni del coordinatore sportivo Falcao ed il divorzio dal tecnico Paulo Turra, oltre alla possibile cessione di Washington al Chelsea che renderebbe meno fornito il parco giocatori di qualità dei brasiliani). Per il secondo, ci sono da superare le reticenze del Bologna, che ormai identifica l’austriaco come la punta titolare con cui affrontare il prossimo torneo di A. E qualora restasse un margine per un colpo last minute, girano sempre i nomi dello scozzese McTominay dello United per il centrocampo e per la difesa quello di Ozan Kabak, ventitreenne nazionale turco, al quale però l’Hoffenheim attribuisce una valutazione elevata.