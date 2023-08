Calciomercato Roma, Abel Ruiz ed Ekitiké le nuove idee per il rebus centravanti

L’inizio della stagione è ormai vicinissimo, ma il rebus centravanti in casa Roma non sembra ancora vicino alla soluzione. O forse sì, considerando le repentine accelerate che il mercato ha saputo offrire – come nel caso di Paredes – ma per il momento la casella da riempire nel reparto attaccanti resta vuota. La fase di stallo permane sia sul fronte Zapata, con l’Atalanta che preme per una cessione a titolo definitivo ed il tira e molla sul prezzo di vendita che prosegue, ma anche sulla trattativa per Marcos Leonardo. Il Santos avrebbe anche preso in esame la sua partenza, però a dicembre, puntando nel frattempo a ingaggiare subito Sanchez per non restare scoperta in attacco qualora l’offerta giallorossa diventi convincente, ma i giorni che passano rendono sempre più ripida la salita che porta alla vetta di entrambe le operazioni. La dirigenza, pertanto, sembra orientata a muoversi per cautelarsi e dare a Mourinho un’altra prima punta che affianchi nel ruolo Belotti.

Tra le alternative che presenta un mercato ormai in dirittura d’arrivo (si chiuderà il 1° settembre), prende quota quella che porta ad Abel Ruiz, punta iberica cresciuta nei settori giovanili di Valencia e Barcellona. Classe 2000, è stato un punto di forza delle selezioni giovanili spagnole con cui ha vinto tanto (con l’Under 17 un oro ed un argento agli europei ed un secondo posto ai Mondiali, un oro agli Europei Under 19) ed ha indossato la fascia di capitano dell’Under 21 ai recenti Campionati Europei nei quali le Furie Rosse si sono inchinate all’Inghilterra nella finalissima. Dopo il debutto diciannovenne nella Liga con la casacca del Barça, ha costruito questa prima parte di carriera nel vicino Portogallo, dove è approdato a Gennaio 2020. Quasi 150 le presenze nel Braga, con il picco di rendimento costituito dall’ultima stagione nella quale ha messo a segno 12 reti e dispensato 7 assist. La dirigenza giallorossa ha anche avuto modo di vederlo all’opera nel corso della parte di preparazione svolta ad Albufeira, in occasione dell’amichevole proprio contro lo Sporting. Ipotesi intrigante, anche in relazione alla possibile crescita del giocatore che in Serie A potrebbe trovare l’ambiente utile a proseguire nel suo percorso di maturazione.

Sono anche altri i nomi appuntati sul taccuino, a partire da quell’Hugo Ekitiké il quale ha faticato a ritagliarsi spazio a sufficienza nell’ultima stagione vissuta sotto la Tour Eiffel col PSG, ma che stando a quanto riportano i media francesi preferirebbe restare in Ligue 1, avendo indicato nel Lens la destinazione preferita in caso di partenza da Parigi. L’altro profilo, monitorato anche dal Milan come nel caso del ventunenne franco-camerunense, è quello di Armando Broja, classe 2001 scuola Chelsea e già stabilmente nel giro della nazionale albanese. Caratteristiche diverse, ma interessante in chiave futura vista la giovane età, con il dubbio legato alla prolungata inattività, seguente all’operazione al crociato che lo ha costretto a saltare tutta la parte di stagione successiva ai Mondiali del Qatar, e l’ostacolo rappresentato dalla cifra da investire, più elevata rispetto agli altri protagonisti di questo lunghissimo casting.