Calciomercato Roma: la "ciliegina" Asensio se parte Zaniolo?

Il rush finale del mercato della Roma ruota perlopiù intorno ai nomi di Shomurodov e Zaniolo. Il primo, finito da tempo nel mirino del Bologna, dovrebbe essere il principale indiziato a lasciare Trigoria e lasciare il posto in rosa ad un Andrea Belotti per cui non mancano pretendenti – l’ultimo in ordine di tempo il Galatasaray – ma anche è disposto ancora a concedere tempo ai giallorossi, per mettersi a disposizione di Mourinho. Il secondo è al centro di trattative più o meno criptate, che hanno reso però la strada che porta all’attaccante azzurro un vicolo più o meno cieco. Al punto da far crescere notevolmente le quotazioni di Zaniolo all’interno della rosa giallorossa, grazie anche alla sua duttilità sommata alla qualità delle ultime prestazioni: seconda punta al fianco di Abraham, fruibile tra le linee ed anche come esterno offensivo nel possibile ritorno al 4-2-3-1.

Se quindi risulta difficile immaginare un passo indietro del club con il ricorso ad una soluzione interna per il ruolo di vice-Abraham (ragionando anche sul possibile il prestito di Felix per agevolarne il percorso di crescita, e la vicina cessione di Kluivert al Fulham a cui l’olandese ha già fato l’ok per il trasferimento), l’operazione Zaniolo rappresenta un’eventualità ancora in piedi. Specie se Juventus e Tottenham dovessero presentare un’offerta congrua, in queste ultime due settimane, per assicurarsi le prestazioni del jolly di Massa. E dalla Turchia rimbalzano indiscrezioni sul piano B messo sul tavolo dalla dirigenza capitolina in caso di cessione, che parla di un interessamento per Marco Asensio, attualmente retrocesso nelle gerarchie del Real di Ancelotti.

La situazione, in casa blancos, si sta infatti già delineando: il centrocampo è blindato, con la santissima Trinità Casemiro-Modric-Kross più i golden boys transalpini Camavinga e Tchouaméni e Ceballos all’occorrenza, mentre sul versante destro offensivo è stato impiegato Valverde con Hazard come alternativa. Difficile, per Asensio, ritagliarsi al momento quello spazio trovato già la scorsa stagione, quando collezionò 42 presenze tra campionato e coppe – entrando 19 volte dalla panchina – condite da 12 gol e 2 assist. E legittimo il desiderio dell’iberico di avere minutaggio con i Mondiali del Qatar alle porte, sebbene questo potrebbe significare cambiare aria ed anche contestualmente rivedere i progetti a breve termine, visto che il contratto con i madrileni scadrà tra dieci mesi esatti.

La trattativa è ovviamente ancora nella prima fase di rullaggio, e la sensazione è il decollo sia subordinato all’accelerazione di quella relativa alla partenza di Zaniolo, ipotesi che ad onor del vero sta perdendo sostanza con il passare dei giorni. Ma quella di Asensio potrebbe seriamente essere ben più di una suggestione, diversamente da quanto accaduto per Isco e Cristiano Ronaldo: il jolly dei blancos era stato monitorato nelle settimane passate anche dal Milan, e potrebbe rivelarsi un’eccellente occasione last minute e soprattutto dai costi non troppo elevati, vista la sua imminente scadenza di contratto, allineandosi perfettamente quindi alle altre operazioni portate avanti dal club giallorosso. Tra un difensore in arrivo ed un Belotti che aspetta, insomma, il mercato della Roma si arricchisce di un altro nome altisonante. Che potrebbe davvero essere ben più di una semplice ciliegina sulla torta.