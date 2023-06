Calciomercato Roma, le operazioni in uscita per monetizzare

Battuta finora con successo la pista dei parametri zero, in casa Roma si avverte l’esigenza di fare cassa in tempi rapidi, per poi provare ad affondare il colpo su alcuni degli obiettivi individuati per completare l’organico. La lista degli esuberi contempla diversi nomi, e se le trattative per piazzare chi è restato fuori dal progetto tecnico giallorosso dovessero portare nelle casse un buon gruzzolo, si potrebbe anche guardare con maggiore ottimismo alle prossime fasi di mercato. Intanto, una parte dei giocatori piazzati altrove farà ritorno a Trigoria: c’è Shomurodov (che ha timbrato una doppietta in nazionale nella vittoria del suo Uzbekistan contro il Turkmenistan nella Nations Cup), per il quale – dopo il prestito secco allo Spezia – si troverà un’altra sistemazione, c’è Villar di rientro dal Getafe per cui non è scattato l’obbligo di riscatto per il mancato raggiungimento degli obiettivi previsti dal contratto, ed anche Reynolds, parcheggiato al Westerlo il quale però non sembra intenzionato ad investire i 7 milioni pattuiti per appropriarsi del cartellino.

Sebbene sul difensore americano, protagonista di una buona stagione in Belgio, abbiano preso informazioni altre squadre europee (tra cui il West Ham in Premier), sembrano più interessanti, economicamente parlando, le operazioni in uscita di Carles Pérez, Matias Viña e Justin Kluivert. Lo spagnolo ha concluso l’annata al Celta, e si tratta per un riscatto con le parti separate al momento da cinque milioni (con Mallorca ed Almeria spettatrici interessate), l’uruguaiano si sta ritagliando spazio in nazionale ma pur avendo mercato in Inghilterra non sarà sarà riscattato da Bournemouth, squadra che invece potrebbe acquistare per una cifra nell’ordine dei dieci milioni di euro l’attaccante olandese, che ha concluso la sua avventura al Valencia ma è anche nei radar del Lipsia. Con queste cessioni, unite a quella di Ibañez che ha estimatori tanto nella Liga spagnola quanto in Premier, la Roma dovrebbe così monetizzare le uscite e garantirsi liquidità per operare.