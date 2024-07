Calciomercato Roma, prosegue il "casting" per l'attacco: sul taccuino anche Denkey e Weghorst

Non si ferma il...casting della Roma volto a dare un volto alla punta che dovrà guidare l’attacco nella prossima stagione. Gli intrecci di mercato che si stanno sviluppando sembrano accostare il club giallorosso alla Juventus, perché sul piatto ci sarebbero Abraham da una parte (che la dirigenza capitolina vorrebbe vendere per monetizzare e finanziare le operazioni in entrata) e Chiesa dall’altra (non è così scontata la sua partenza, ma a Torino – visto il contratto in scadenza nel 2025 – si avverte l’esigenza di non perderlo senza incassare, anche se il giocatore è alla finestra in attesa che qualche top team si muova e la Juve vorrebbe capire la funzionalità dell’attaccante nel progetto tecnico del nuovo allenatore Thiago Motta).

Ma le strade che la Roma sembra intenzionata a battere riguardano anche – o meglio soprattutto – una prima punta, che colmi la lacuna venutasi a creare con l’addio di Lukaku e l’eventuale partenza del centravanti inglese. In cima alla lista restano sempre i profili di Sorloth (vice capocannoniere della Liga con la casacca del Villareal, per cui servirebbe mettere sul piatto una cifra non inferiore ai 30 milioni di euro, qualcuno in meno rispetto all’importo della clausola rescissoria) e di Omorodion, ventenne talento di proprietà dell’Atletico Madrid su cui sarà però necessario però un investimento anche superiore. I nomi che sembra si siano aggiunti al bouquet portano però verso altre latitudini, visto che sul taccuino sono finiti anche il togolese Kévin Denkey e l’olandese Wout Weghorst, impegnato con la maglia della nazionale olandese a Euro 2024.

Il primo, visto all’opera lo scorso mese con la casacca degli “Sparvieri” in occasione delle qualificazioni delle selezioni africane ai prossimi mondiali, è esploso quest’anno nella serie A belga, laureandosi capocannoniere con 27 centri (otto in più di Anders Dreyer dell’Anderlecht), esattamente il doppio di quelli realizzati lo scorso anno. I neroverdi lo hanno prelevato dal Nimes, nella Ligue 1, investendo appena due milioni di euro, mentre la sua valutazione attuale si aggira intorno ai sedici. Un prospetto interessante, in considerazione della sua giovane età (24 anni da compiere a novembre) sebbene la sua poca abitudine a calcare palcoscenici importanti imponga qualche riflessione.

Ben più avvezzo a frequentare scenari internazionali è Weghorst, trentaduenne punta della selezione olandese. Deflagrato in Bundesliga con il Wolfsburg (con cui ha concluso la sua esperienza quadriennale tenendo una media di un gol ogni due gare), negli ultimi due anni si è spostato vestendo la casacca di Burnley (che detiene il suo cartellino), Be?ikta?, Manchester United ed Hoffenheim, dove è stato girato in prestito la scorsa estate. Ritornato alla base, difficilmente resterà ai Clarets appena retrocessi nella cadetteria britannica. Potrebbe rappresentare un’operazione “low-cost” utile per mettere a disposizione del tecnico De Rossi un elemento di comprovata esperienza, in un reparto che – alla luce delle tante partenze – va verso una totale rivoluzione.