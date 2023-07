Calciomercato Roma, tra Scamacca e Morata si fanno largo En-Nesyri e Taremi

Superata brillantemente la...prova cessioni, con il mercato in uscita che ha caratterizzato la seconda metà di giugno e permesso di incassare la cifra stabilita (nell’ordine dei 30 milioni), ora in casa Roma si torna a lavorare sulla campagna di rafforzamento, cominciata con la doppietta Aouar-Ndicka prelevati a parametro zero. Ma per fronteggiare una delle principali criticità, ovvero trovare una prima punta che sostituisca prima ed affianchi poi l’attuale convalescente Abraham, la dirigenza giallorossa dovrà per forza di cose trattare con i club che detengo il cartellino di alcuni dei principali obiettivi di mercato. I nomi sono sempre quelli, con Scamacca e Morata che sono stati i primi ad essere monitorati con maggiore attenzione: sul secondo il Milan appare nettamente in vantaggio, lasciando però “scoperto” il primo per il quale ci sarà da intavolare un discorso con il West Ham. Con cui l’attaccante ex Sassuolo comincerà il ritiro, e che sembra disposto ad ascoltare le proposte per una sua eventuale cessione, lasciando però intendere di non essere troppo disposto a scontistiche da saldi estivi, vista l’entità della cifra investita dodici mesi fa per portare l’azzurro in Premier League.

La questione economica, ma in un’accezione differente del termine, ha un peso anche in casa Siviglia. Il club, alle prese con una situazione debitoria importante, ha necessità di fare cassa. Da qui l’idea di sondare il terreno per il centravanti marocchino della squadra iberica, quel Youssef En-Nesyri che ha concluso la stagione con diciotto reti nelle varie competizioni mettendosi anche in luce nel mondiale qataregno, che ha visto la nazionale nordafricana tra le grandi protagoniste. En-Nesyri sarebbe uno dei primi nomi che il Siviglia campione di Europa League è disponibile a sacrificare, anche perché tra quelli con maggiore mercato. Ma sta proprio nell’esigenza degli andalusi di monetizzare nel miglior modo possibile la partenza dei pezzi pregiati che rende l’operazione di difficile lettura: il rischio di un’asta c’è, ed una formula che preveda la maggior parte del pagamento tra dodici mesi (nel caso di un prestito con riscatto, anche obbligato) non è funzionale alla necessità degli spagnoli di incassare nel breve.

Suggestiva, invece, l’ipotesi Mehdi Taremi. Non più giovanissimo (compirà 32 anni a luglio), e stranamente ignorato dai club dei cinque principali campionati continentali, visto che nelle ultime quattro stagioni in Portogallo ha già sfondato il tetto di cento gol realizzati. Addirittura 31 quest’anno, cinque dei quali in Champions e 22 nella Serie A lusitana, vincendo per la seconda volta il titolo di capocannoniere, già conquistato dal bomber al suo primo anno nella Liga Portugal. Ha continuato a gonfiare reti anche nelle ultime apparizioni con la maglia della nazionale iraniana (due triplette nelle ultime tre gare nella Cafa Nations Cup 2023), e la stampa portoghese ha parlato di un sondaggio fatto dal Manchester United, oltre che dal Milan. Per il Porto sarebbe un’occasione per una plusvalenza interessante, considerando i 5 milioni di euro scarsi serviti per acquistarlo dal Rio Ave e l’attuale valutazione che sta poco al di sotto dei 20. Per la Roma, un’alternativa – che tale non è – da non sottovalutare qualora si complicassero le strade che portano ai nomi più gettonati.