Calciomercato Roma, Frattesi torna d'attualità. E spunta l'austriaco Sabitzer

Se nel reparto offensivo resta caldo il fronte col Milan, per via dei comuni obiettivi di mercato, a centrocampo le imminenti mosse della Roma sembrano legarsi ai destini dell’Inter. La giornata della svolta potrebbe essere quella di domani, indicata dai rumors come quella in cui verrà fatta chiarezza nella trattativa per Frattesi tra il Sassuolo ed i nerazzurri. A Trigoria si attende: non solo perché dalla cessione del mediano azzurro potrebbe arrivare un “plus” economico relativo alla percentuale di rivendita del giocatore (a vantaggio della Roma), ma anche poiché non è ancora tramontata l’ipotesi di vederlo alla corte di José Mourinho, sebbene la concorrenza sia agguerrita. I rapporti col club emiliano sono buoni, come confermato dalla trattativa che ha portato in neroverde Volpato e Missori, ed un nuovo assalto torna ad essere un’eventualità percorribile.

L’asse tra la Roma e la Milano nerazzurra non è, però, solo costruito sul nome di Frattesi, ma anche su quello di...Brozovic. Strano a dirsi, ma il destino del croato potrebbe interessare la Roma più di quanto sembri. A parte che dalla cessione immediata del centrocampista, l’Inter troverebbe una somma utile da reinvestire prontamente proprio su Frattesi (da qui l’interesse anche a monetizzare la partenza di Onana al Manchester United), ma la fumata nera nella trattativa con l’Al-Nassr spingerebbe il centrocampista verso il Barcellona, con cui ha già un accordo di massima. Cosa che eliminerebbe i blaugrana dalla corsa per Marcel Sabitzer. Il centrocampista austriaco, rientrato dal prestito al Manchester United, non rientrerebbe nei piani del Bayern Monaco il quale è disposto a valutare un prestito per trovargli una sistemazione. La Roma ci pensa, trattandosi di una pedina che – dopo Aouar – accrescerebbe qualità e quantità nel reparto.

Si continua, nel frattempo, a lavorare sul fronte cessioni. Ryan Reynolds, impegnato con la maglia della nazionale statunitense con cui sta ben figurando, gradirebbe prolungare la sua permanenza in Belgio, ma per il momento non c’è accordo tra il Westerlo e la società giallorossa, con la distanza tra la cifra offerta dal club belga e quella del riscatto chiesta da quello giallorosso, mentre alcuni club di Premier seguono con occhio interessato la trattativa destinata ad avere sviluppi nell’immediato. Molto più risicato, invece, il gap in termini economici tra i capitolini ed il Celta Vigo per Carles Perez, il quale ha ben figurato nell’ultimo campionato con la casacca dei galiziani che pertanto premono per riscattare l’esterno iberico ex Barcellona. Si è fermata invece l’operazione che avrebbe portato Gonzalo Villar nella Serie A greca. Niente accordo tra la Roma ed il Paok Salonicco interessato ad assicurarsi le prestazioni del centrocampista, tornato nella capitale dopo l’esperienza in prestito al Getafe che non lo ha però riscattato.