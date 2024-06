Chi è Johnny Cardoso, nazionale statunitense finito nel mirino della Roma

Il nome è uno di quelli nuovi in campo internazionale, nonostante la selezione del suo paese lo abbia precettato la prima volta appena diciannovenne. Eppure, João Lucas de Souza Cardoso, “americanizzato” in Johnny, in una manciata di partite giocate nell’ultima Liga, ha avuto l’innegabile merito di catturare l’attenzione di diversi direttori sportivi, che hanno evidenziato il suo nome sul taccuino dopo le diciannove presenze con la casacca del Betis, due delle quali in Conference League.

Storia singolare, quella di Cardoso, nato negli Stati Uniti a Settembre 2021 ma trasferitosi con la sua famiglia in Brasile all’età di otto anni. Comincia con il futsal, continua con il calcio venendo prelevato dall’Internacional de Porto Alegre che gli mette subito al braccio la fascia di capitano della selezione Under 18 e lo fa esordire ancora minorenne in prima squadra, entrando nell’ultimo quarto d’ora nel match di massima serie disputato dal club biancorosso contro l’Atletico Mineiro. Le prestazioni offerte come centrale di centrocampo nei tornei successivi cominciano a muovere l’interesse di alcuni club del vecchio continente: nel 2020 si fa sotto l’Olympique Marsiglia, ma l’operazione salta, ma Johnny si consola collezionando la prima presenza con la maglia della nazionale Usa, con cui si ritaglia venti minuti nell’amichevole con il Galles a novembre dello stesso anno. C’è anche l’Italia a corteggiarlo, nell’estate 2022 ci prova lo Spezia, senza successo, mentre Cardoso deglutisce il boccone amaro della mancata convocazione ai Mondiali di Qatar 2022.

Alla fine, la traversata oceanica si compie: sbarca a Siviglia nella finestra di mercato invernale, convince e resta stabilmente nell’elenco dei convocati nella selezione del suo paese, con cui sta attualmente partecipando alla Coppa America. La proprietà di palleggio e la visione di gioco lo rendono fruibile come regista, ma può coprire anche la posizione di interno, sebbene la tecnica di cui è in possesso e l’abilità sullo stretto gli permettono anche di poter avanzare il suo raggio d’azione disimpegnandosi bene come trequartista. La valutazione è nell’ordine dei venticinque milioni, quattro volte la cifra pagata dal Betis all’Internacional. Per la Roma, una soluzione interessante in considerazione delle partenze di Renato Sanches (al rientro al Paris Saint Germain), di Aouar che sembra destinato a fare ritorno in Ligue 1 e di Bove che ha un’interessante elenco di estimatori e potrebbe pertanto lasciare la Capitale al fronte di una congrua offerta.