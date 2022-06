Calciomercato Roma, due i colpi attesi nelle prossime ore

Dopo quei reiterati tira e molla che sono, comunque, tipici delle trattative estive, la Roma si appresta a mettere in cassaforte due dei colpi di mercato per cui si lavora ormai da settimane. Frattesi e Çelik vestiranno il giallorosso, salvo clamorosi colpi di scena che a questo punto sembrano da escludere, vista la precisa volontà del centrocampista azzurro e la differenza minima che separa domanda ed offerta nel caso del difensore turco. Ad indurre all’ottimismo le richieste del Sassuolo, calate dopo l’iniziale valutazione superiore ai 30 milioni, malgrado ci sia ancora un gap da colmare prima di stringersi la mano, che potrebbe essere accorciato sensibilmente inserendo contropartite tecniche e bonus nell’affare. Distanza che si è ulteriormente ridotta nell’operazione Çelik – circa un milione separa Lille e Roma – e può essere azzerata con un piccolo sforzo reciproco.

Il “closing”, comunque, non può attendere più di tanto, specie nel caso di Frattesi. Perché il Sassuolo ha già sul mercato i pezzi pregiati della sua argenteria (Scamacca e Raspadori in primis) e risulta complesso pensare che svuoti in un colpo solo tutta la sua ben fornita vetrina, e perché il ritiro giallorosso incombe. Ed avere la rosa il più possibile completa per cominciare a lavorare è una delle richieste più pressanti non solo di José Mourinho, ma in generale di tutti i tecnici delle squadre. Come si cercherà di velocizzare anche le operazioni in uscita: Veretout potrebbe restare in serie A (piace al Milan), così come Villar per cui si è fatta sotto la Sampdoria, mentre dovrebbero lasciare l’Italia Diawara (l’Hertha Berlino lo ha richiesto in prestito) e Carles Perez che potrebbe finire nella Liga nell’ambito dell’operazione Guedes col Valencia. Più incerta la posizione di El Shaarawy (corteggiato in Italia) e di Kumbulla per cui c’è un interessamento dell’Inter nell’ambito di un vera e propria rivoluzione del pacchetto arretrato.

L’interesse della dirigenza è comunque sempre vivo sul mercato che coinvolge giovani di prospettiva, ma già inseriti nei principali tornei continentali. Come nel caso di Piero Hincapié, classe 2002, già nel giro della nazionale ecuadoregna e 33 presenze in questa stagione con il Bayer Leverkusen (che lo ha prelevato per Club Atlético Talleres). Mancino, spendibile come terzino sinistro – reparto in cui la Roma è però già coperta – ma soprattutto come centrale difensivo: sondato dal Napoli e cercato dal Milan, in Sudamerica parlano della Roma come il club più avanti nella trattativa, per un cifra che ammonta a circa quindici milioni.

Percorribile anche la strada per porta ad uno dei talenti del Benfica, che ha già regalato al panorama internazionale stelle del calibro di Darwin Nunez, Joao Felix e Ruben Dias. Gonçalo Matias Ramos ha appena compiuto ventuno anni, si è messo in luce per la prima volta con la doppietta al Real Madrid in finale di Youth League 2019/20 vinta dai portoghesi (ed il titolo di capocannoniere con 8 gol), ed è già una delle stelle più luminose della nazionale giovanile lusitana, 12 centri nelle dieci partite di qualificazione agli Europei Under 21. Otto reti quest’anno, tra Serie A portoghese e Champions (contro il Liverpool), 46 presenze complessive venticinque delle quali dal primo minuto. Originariamente trequartista, poi seconda punta ed - all’occorrenza - anche prima, è soprannominato Feticeiro, lo stregone. E’ già nei radar del Newcastle e della Bundesliga (Bayern Monaco e Dortmund), per accontentare Mourinho servirà allora una buona offerta ed un pizzico di magia.