Calciomercato Roma, poker di colpi prima dell'avvio del campionato?

Renato Sanches, Paredes, Zapata e un difensore. Sembra ormai in via di definizione il poker che la dirigenza giallorossa ha in mente di calare nella settimana che conduce al fischio d’inizio della Serie A. Quattro storie storie diverse, quattro percorsi diversi per esigenze differenti quelli intrapresi dalla Roma per seguire le tracce dei due centrocampisti, dell’attaccante e del difensore che andranno ad infoltire la rosa di José Mourinho. Renato Sanches, per cui si registra nelle ultime ore la corte del Galatasaray, è probabilmente il nome che è stato più lungamente inseguito dal club. La formula dovrebbe essere quella del prestito con diritto di riscatto, secondo il protocollo già utilizzato con il Paris Saint Germain – detentore del cartellino – nell’operazione Wijnaldum. L’asse con club parigino è ormai piuttosto consolidato (tanti affari negli anni, prima dell’olandese sulla direttrice si erano mossi già Digne, Florenzi, Marquinhos, Menez e Pastore), e si potrebbe pertanto arrivare alla stretta di mano sulla base di un milione subito ed i rimanenti dodici nel 2024, con la scelta di versarli che diventerebbe obbligo al raggiungimento di numero elevato di presenze.

Ancora più...snella l’operazione che permetterà a Paredes di vestire il giallorosso, mediante un accordo che prevederà un pagamento dilazionato di qualche milione nelle casse del club rossoblù. Conclusa l’esperienza juventina, nel mirino di diverse società di Serie A, l’argentino ha poi accettato la proposta di un biennale messa sul piatto dal club capitolino ed andrà a compensare la partenza di Matic, incrociandosi col serbo che ha raggiunto la Francia per disputare le prossime due stagioni con il Rennes. Più incerto il ballottaggio che vedrà altre due pedine (una nel reparto arretrato ed una in quello avanzato) inserite nell’organico a disposizione di Mourinho. Sul fronte bergamasco nessuna novità di rilievo: Zapata gradirebbe la destinazione (a garanzia di un posto nel progetto tecnico e non come “parcheggio” di un anno), ma con l’Atalanta resta da dirimere la questione legata al riscatto, il quale sarebbe vincolato al 50% delle presenze in campo dell’attaccante, ed all’importo complessivo da versare. Così come col club bergamasco servirà trovare una quadra per Demiral, visto che il difensore lascerà con ogni probabilità Bergamo ma i nerazzurri vorrebbero cercare di monetizzare la sua cessione ammortizzando l’investimento di dodici mesi fa.

Le alternative ai due giocatori della “Dea” sono note. Il primo è quel Marcos Leonardo per cui la trattativa sembra essersi arenata, di fronte alla precisa volontà del Santos di non concedere sconti sul prezzo. Ed il braccio di ferro con il ventenne attaccante continua, visto che la dirigenza – che ha ritenuto l’offerta della Roma insufficiente – sembra sia intenzionata a prendere provvedimenti se lunedì il giocatore non si presenterà agli allenamenti. Meno ingarbugliata la matassa relativa ad Oumar Solet, ventitreenne difensore francese in forza al Salisburgo. E’ titolare in maglia Red Bull (nella Bundesliga austriaca ha già giocato le prime tre gare nell’undici iniziale) e la dirigenza difficilmente lo mollerà per una cifra inferiore ai quindici milioni di euro. E sebbene nel reparto arretrato ci sia, forse, meno “urgenza”, a quindici giorni dalla chiusura del mercato velocizzare le trattative diventa un’esigenza irrinunciabile.