Le montagne russe di Zaniolo: con la Roma è “alta tensione?”

La sua è stata una stagione sulle montagne russe, con polemiche ed esclusioni unite a problematiche fisiche nei momenti “down” fino a repentine risalite nell’arco dell’anno, che lo hanno portato al punto più alto rappresentato dalla tripletta al Bodo/Glimt e dall’essere l’hombre del partido a Tirana, l’uomo del gol decisivo in Conference League che ha permesso alla Roma di salire sul trono europeo. Ora, sembra giunto il momento di una nuova discesa – stavolta non strettamente correlata al rettangolo di gioco - perlomeno nel gradimento dei tifosi. I quali, nei social, non hanno fatto a meno di commentare anche in maniera tranchant le affermazioni rilasciate dal centrocampista giallorosso nell’intervista a Sportweek: quella risposta sulle voci di mercato e sull’interesse manifestato da Juventus e Milan (“Mi alleno ancora più motivato: voglio dimostrare che sia giusto essere accostato a questi top club”) proprio non è piaciuta.

Semplice svarione involontario, una gaffe che non intendeva quindi “declassare” la Roma marcando la differenza tra chi lotta per il tricolore e chi no, o distinzione voluta? Di certo, questa uscita non sembra deporre a favore del tavolo di confronto che, stando alle intenzioni, avrebbe portato Zaniolo a discutere sul prolungamento ed sull’adeguamento il contratto che lo lega alla società giallorossa, in scadenza tra due anni esatti. Se poi di rottura definitiva si dovesse trattare, ecco che prenderebbe maggiormente quota l’ipotesi di un divorzio: questo permetterebbe al club di monetizzare – anche se con ogni probabilità in misura minore rispetto alle richieste originarie – e trovare anche risorse economiche adeguate per investire in entrata.

Un gruzzolo che avvicinerebbe alcune delle operazioni che stanno prendendo forma, dando contestualmente fattibilità ad alcune idee di mercato. L’ultima delle quali porta al centrocampista della nazionale austriaca Marcel Sabitzer, vicino a lasciare Monaco di Baviera e valutato circa quindici milioni di euro. Più tortuose le piste che portano a De Paul (costo elevato) ed a Saul - tornato all’Atletico Madrid dopo il prestito al Chelsea – il cui ingaggio appare troppo pesante, mentre nella trattativa per Houssem Aouar potrebbe esserci l’inserimento del Siviglia. In cima alla lista resta sempre Frattesi del Sassuolo, mentre in dirittura d’arrivo sarebbe l’ufficializzazione del terzino del Lille Mehmet Zeki Çelik. E mentre Zaniolo ha dichiarato nella stessa intervista di “pensare al presente e intanto aspettare”, la Roma guarda al futuro. Rompendo con decisione gli indugi.