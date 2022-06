Calciomercato Roma, Ligue 1 in pressing su Veretout e Kluivert

La porta girevole di Trigoria continua senza soste il suo movimento. Si inizia a formare una coda tra chi si avvicina e chi è in procinto di entrare, e tra chi si appropinqua all’uscio o ha già fatto il...check-out e si appresta a camminare spedito verso la sua nuova destinazione. Ha fatto già il suo ingresso Mile Svilar, portiere arrivato dal Benfica, mentre nelle ultime ore ha ufficialmente salutato – dopo un veloce rientro – Bryan Reynolds (ancora Belgio nel suo destino dopo i sei mesi al Kortrijk: vestirà la maglia del neopromosso Westerlo con la formula del prestito con diritto di riscatto) ed è vicino a farlo Daniel Fuzato - chiuso proprio da Svilar – per il quale si prospetta il trasferimento alle Isole Baleari, all’Ibiza militante della Segunda Division iberica.

Mentre la società punta a fare cassa dalle cessioni dei giocatori finiti ai margini del progetto tecnico, tra cui Diawara (che ha rifiutato in gennaio le proposte di traferimento), Villar e Carles Perez, operazioni che potrebbero aumentare le disponibilità economiche per il mercato in entrata, arrivano dalla Francia indiscrezioni sull’interesse del Marsiglia per Justin Kluivert e Jordan Veretout. L’attaccante olandese ha ben figurato a Nizza attirando le attenzioni di diversi club transalpini: in Costa Azzurra si propone uno sconto sul riscatto di 15 milioni di euro pattuito, l’Olympique ed il Monaco sono quindi pronte ad inserirsi. Il centrocampista francese ha molti estimatori in patria, e potrebbe così fare ritorno nella Ligue 1 da dove manca dal 2017 (ultima stagione al Saint-Etienne prima delle esperienza a Firenze e nella capitale).

Tra le società alla finestra su Veretout c’è anche il Lille, al centro di un intreccio di mercato con l’Italia per Mehmet Zeki Çelik, e non è da escludere a priori che i due affari possano concatenarsi, con la Roma che sembra avere una posizione di vantaggio sulla Fiorentina nella volata per il terzino destro della nazionale turca. A centrocampo resta sul podio della classifica delle preferenze Houssem Aouar (per cui i primi avvistamenti nei radar risalgono alla settimana scorsa, come qui riportato), ma oltre al ventiquattrenne del Lione la Roma segue con attenzione l’evolversi della situazione riguardante Lucas Torreira, che ha salutato Firenze ma non – ancora - la serie A e per cui si potrebbe anche profilare un derby con la Lazio, come nel caso di Dries Mertens. Sul fronte rinnovi sembra arrivata ormai ai dettagli la trattativa per quello di Mancini, si lavora su quello di Bryan Cristante. Lusingato dall’interessamento di Milan e Juventus, ma fermamente convinto della bontà del progetto giallorosso: la palla, per adeguare il trattamento economico riservato al centrocampista della nazionale, passa ora alla dirigenza.