Calciomercato, la Roma nel labirinto-centravanti: Sanchez ed Arnautovic le ultime idee

La sensazione è quella di un giro lunghissimo che, alla fine, ha come conclusione il ritorno al punto di partenza. D’altronde, la prima idea non vuole consiglio, ed il nome di Marcos Leonardo la Roma aveva già provveduto a evidenziarlo (come riportato qui), già a primavera ben prima dell’infortunio di Abraham, dei sondaggi della Lazio sul centravanti e dei tentativi successivi fatti con altri pari ruolo, a partire da Scamacca e Morata. Ma i movimenti nel mercato della società giallorossa per irrobustire il reparto avanzato non hanno la fluidità di chi, per esempio, può disporre di sostanziose risorse economiche per imprimere accelerate decisive alle trattative. Nel caso della punta brasiliana, l’offerta recapitata al Santos è stata subito etichettata come insufficiente, e contempla anche una modalità di pagamento dilazionata poco gradita al club. Che d’altronde, dovrebbe incassare solo una parte della cifra stabilita dalla cessione, qualora venissero confermate le indiscrezioni relativa alla proprietà del cartellino del giocatore, la cui percentuale più cospicua è di proprietà della famiglia.

E mentre la trattativa va avanti, l’effetto domino procurato da altri affari rischia di “pulire” pericolosamente il tavolo dove sono posizione varie tessere che potrebbero fare al caso della Roma. Scamacca dovrebbe finire nella sponda nerazzurra di Milano dal West Ham il quale sarebbe pronto a sostituirlo con Nzola (seguito anche dalla Roma, oltre che dalla Fiorentina), il giovane argentino Alejo Veliz è prossimo alla firma col Tottenham, il suo connazionale Lucas Beltrán attraverserà l’Oceano per approdare al Benfica, su Alexis Sánchez c’è la concorrenza dell’Inter (sebbene forse l’interesse sia subordinato alla partenza di Correa). E le fresche dichiarazioni di Morata, il nome più gradito a José Mourinho, sembrano lasciare pochi dubbi in merito alla volontà di fermarsi a Madrid, con la casacca di quell’Atletico che inoltre non ha spostato di un millimetro la sua posizione relativa alla valutazione economica della punta iberica.

Ma un’operazione-centravanti va comunque conclusa, per forza di cose. Sarebbe più facile riuscendo ad incassare dalle cessioni di Ibanez e Karsdorp, le quali porterebbero cash buoni per essere reinvestiti seduta stante stanziando una somma per il cartellino di un attaccante e non rivolgendosi al mercato degli svincolati, o proponendo formule che prevedano esborsi contenuti nell’immediato e più corposi tra dodici mesi. L’ultima idea è quella di Marko Arnautovic, centravanti austriaco di cui il Bologna – comprensibilmente, a due settimane dal fischio d’inizio del campionato – non si vuole privare, cosa ribadita da presidente e allenatore i quali hanno sottolineato la sua incedibilità. Cosa che contribuisce a rendere complessa la soluzione di un rebus sul tavolo giallorosso ormai da due mesi.