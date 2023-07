Calciomercato Roma, tutte le fiches giallorosse su Scamacca e Renato Sanches

La calma sarà anche la virtù dei forti. Ma, intanto, un po’ di impazienza comincia a fare capolino tra i tifosi della Roma, considerato che si sta avvicinando sempre più la fine di luglio e il conto alla rovescia per l’inizio della stagione 2023/2024 è già scattato. E’ soprattutto quella trattativa da chiudere per un attaccante che possa prendere le redini del reparto avanzato giallorosso, a generare le maggiori titubanze. Su Morata, l’Atletico Madrid è stato chiaro: servono 21 milioni per sbloccare l’affare, altrimenti il futuro del bomber spagnolo sarà ancora a tinte biancorosse, con buona pace non solo della Roma ma anche della Juventus, oltre che del giocatore disposto a rivedere il proprio compenso pur di ritornare in Italia. Su Scamacca, la situazione sembra invece destinata ad uno sviluppo positivo, visto che il West Ham United è in pole position per riportare Divock Origi in Premier League (al Milan, euro più euro meno, una decina di milioni) e far scattare il semaforo verde per la cessione della punta italiana, seppur con una formula per il trasferimento da perfezionare e la concorrenza che in Serie A non manca (c’è da segnalare un potenziale rientro dell’Inter nella corsa al giocatore).

Piste alternative? Poche, e soprattutto più esose dal punto di vista economico. Ecco perché nel quartier generale giallorosso si proverà a fare “all-in” su uno di questi due nomi per consentire a José Mourinho di poter cominciare a lavorare quanto prima con il nuovo numero 9, che dovrà sostituire il lungodegente Abraham. Il tecnico lusitano, d’altronde, si sta spendendo anche in prima persona sul fronte Renato Sanches. In considerazione della scelta di Sabitzer di restare in Bundesliga (vestirà la maglia del Borussia Dortmund), il centrocampista del Paris Saint Germain sembra ormai essere divenuto la prima scelta nel reparto mediano, ma oltre alle titubanze del club (che alla fine potrebbe anche accettare un prestito oneroso con diritto di riscatto) ci sono da superare anche quelle del giocatore. Che vorrebbe disputare la prossima Champions League, cosa che con la Roma non sarebbe possibile. Da qui, la speranza di un “effetto-Mou” che convinca il giocatore - il quale attualmente si sta allenando da solo - a trasferirsi nella Capitale, in un'operazione che ricorderebbe da vicino quella fatta dodici mesi fa per ingaggiare Wijnaldum. Con la speranza che, stavolta, non ci sia la sfortuna a metterci lo zampino.