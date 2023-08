Calciomercato Roma, fari puntati sull'Atalanta: tentativi per Zapata e Demiral

Più che un mercato estivo, quello di una Roma ancora alla ricerca di un attaccante sembra uno slalom tra i paletti delle difficoltà, generate da mal di pancia, dichiarazioni di incedibilità e dietro front delle società e dei calciatori individuati come obiettivi di mercato. Allo stato attuale delle cose, data ormai per tramontata l’ipotesi Morata a meno di clamorosi ribaltoni (comunque, tutt’altro che da escludere a priori nel novero delle possibilità), la dirigenza giallorossa si trova a scendere a valle e tagliare il traguardo centravanti con un Marcos Leonardo che ha puntato i piedi – salendo su un metaforico Aventino made in Brasil – di fronte alle reticenze del Santos riguardo una sua cessione, e con le richieste esagerate del Bologna per sbloccare Arnautovic, su cui peraltro è tornata a fiondarsi l’Inter.

Quella nerazzurra, d’altronde, è una tonalità sempre ben visibile scrutando da Roma l’orizzonte delle trattative estive, visto che l’Inter condivide con il club giallorosso l’esigenza di trovare qualcuno là davanti che copra il buco venutosi a creare nella rosa. E non è un caso che gli stessi colori tornino d’attualità anche negli recenti sviluppi di mercato, considerando l’accelerata impressa da Tiago Pinto all’operazione Duvan Zapata dell’Atalanta. La punta colombiana ha già dato segnali incoraggianti nell’amichevole disputata dalla “Dea” e vinta 3-0 contro la Pergolettese (un gol e parecchi spunti interessanti) ed avrebbe già manifestato il proprio gradimento in merito al trasferimento nella capitale. Con l’ok di Mourinho ed una cifra abbordabile da versare nelle casse della società lombarda (la quale alleggerirebbe così anche il monte ingaggi), la trattativa potrebbe imboccare così la dirittura d’arrivo.

Non è escluso che la fumata bianca potrebbe anche aprire un canale Bergamo-Roma per un’altra pedina dello scacchiere nerazzurro. Non tanto Muriel, su cui è rivenuto con decisione l’Eintracht Francoforte, quanto Merih Demiral. La partenza di Ibanez “scopre” infatti una casella nel reparto arretrato, che potrebbe essere occupata dal centrale difensivo turco, per cui però servirebbe un esborso economico maggiore rispetto al suo compagno di squadra. Per puntellare la retroguardia si guarda anche altrove: tra i candidati c’è anche Oumar Solet, ventitreenne francese del Salisburgo, sebbene sia da comprendere la volontà del club austriaco di avallare la formula del prestito legata ad un riscatto esercitabile al termine della stagione 2023/2024.