Calciomercato Salernitana, chiuso il terzo colpo in una settimana

De Sanctis aveva promesso qattro colpi in breve tempo per dare a Nicola il prima possibile una rosa completa e competitiva, e il ds dei campani è già vicino a completare il suo obiettivo, dopo Vilhena e Candreva, entrambi già a Salerno, oggi è atteso in città il terzo acquisto in pochi giorni e sarà un altro riforzo per il centrocampo che dopo l'addio di Ederson aveva bisogno di qualità.

Calciomercato Salernitana, colpo Maggiore

Giulio Maggiore è infatti un nuovo giocatore della Salernitana. La trattattiva è chiusa, l'accordo con lo Spezia è stato trovato per una cifra vicina ai 4 milioni di euro come rivela Sky Sport. Il trasferimento avviene a titolo definitivo dopo che il calciatore aveva ormai interrotto i rapporti con la squadra con cui è cresciuto fin dal settore giovanile. Una lunga trafila che lo aveva portato in prima squadra e poi a diventare capitano delle Aquile che con lui in campo hanno prima conquistato la storica promozione in Serie A e poi ottenuto due ottime salvezza.

Per Maggiore quindi inizia una nuova avventura in un club che avrà disposizione un jolly importante. L'ex Spezia, finito anche nel giro nella Nazionale qualche mese fa, sa occupare tutti i ruoli della mediana, dal centrale all'esterno.

Ora serve un bomber alla Salernitana

Il quarto colpo promesso da De Santis sarà con ogni probabilità un attaccante che possa garantire tanti gol. Gli arrivi di Bonazzoli e di Botheim non bastano e i nomi caldi sono sempre due ma negli ultimi giorni ci sarebbe stato il sorpasso di Diallo su Pavlidis. L'attaccante dello Strasburgo ora è in pole position, mentre il greco dell'Az Alkmaar sembra aver perso qualche posizione. De Sanctis è scatenato e prima della fine della sessione di mercato metterà a segno anche questo colpo dando vita ad una Salernitana che a quel punto potrebbe avere tutte le carte in regola per salvarsi, lottando certamente, ma lo spirito non sarà di certo un probelma come ha evidenziato l'incredibile rimonta della scorsa stagione.