Calciomercato Salernitana, colpo Candreva: affare in chiusura

La Salernitana, in questi giorni, è alla ricerca di elementi in grado di far compiere un salto di qualità alla squadra, in modo da raggiungere, nel nuovo campionato di Serie A ormai alle porte, una salvezza più tranquilla di quella soffertissima, e quasi "miracolosa", colta nella scorsa stagione. Tra i profili finiti nel mirino ce n'è uno che stuzzica particolarmente la fantasia della tifoseria granata: quello di Antonio Candreva, centrocampista classe 1987 attualmente in forza alla Sampdoria.

Salernitana, operazione Candreva in chiusura

La Salernitana, nelle scorse ore, ha avuto i primi contatti con i blucerchiati e, in poco tempo, sarebbe già stato raggiunto un accordo di massima per un trasferimento in Campania del giocatore a titolo definitivo. Per Candreva, invece, sarebbe già pronto un ricco contratto biennale. L'operazione avrebbe avuto inoltre il benestare del tecnico granata Davide Nicola, che, pur di accogliere l'ex interista alla propria corte, sarebbe disposto anche a modificare il proprio disegno tattico. La sensazione è che l'affare, se non dovessero sorgere intoppi imprevisti, possa andare in porto già durante questa settimana, con Candreva che sarebbe così a disposizione della sua nuova squadra già per la gara contro la Roma, in programma domenica 14 agosto e valevole per la prima giornata di Serie A.

Salernitana, le idee per l'attacco

La Salernitana, nel frattempo, si sta muovendo anche nel reparto offensivo, alla ricerca di un attaccante che possa garantire un buon numero di reti. L'obiettivo numero uno è Vaggelis Paulidis, giocatore classe 1998 che nell'ultima stagione ha realizzato 18 reti in 37 presenze con gli olandesi dell'Az Alkmaar. Il greco è valutato dal club di appartenenza attorno agli otto milioni di euro e su di lui hanno messo gli occhi anche altre due formazioni di Serie A: il Monza ed il Lecce. L'alternativa risponde al nome di Habib Diallo, attaccante classe 1995 in forza allo Strasburgo valutato 12 milioni di euro.