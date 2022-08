Calciomercato Salernitana, un bomber e un centrocampista i prossimi colpi

La coppia Iervolino-De Sanctis continua a cercare i colpi giusti per la Salernitana. In difesa sono arrivati Lovato e Bradaric, insieme al talento Pirola, ma è in attacco che la squadra campana si sta rifacendo il look anche grazie alla cessione da 15 milioni di Ederson all'Atalanta che ha riempito le casse. Già presi Bonazzoli e Bohinen, adesso è il momento di cercare un bomber che possa assicurare tanti gol. I sogni sono Mertens e Milik, entrambi molto difficili da realizzare, e quindi le piste calde sono altre.

Calciomercato Salernitana, chi sarà il nuovo bomber?

L'obiettivo numero uno è Vaggelis Paulidis che nell'ultima stagione all'Az Alkmaar in Olanda ha messo insieme 18 reti in 37 presenze, confermandosi uno degli ataccanti più prolifici della Eredivisie dopo i 28 gol nelle precedenti due stagioni con il Willem II. Il prezzo del cartellino si aggira intorno agli otto milioni di euro e un'offerta sarebbe già stata presentata anche perché sul giocatore ci sono anche Monza e Lecce, concorrenza agguerrita da battere per portare l'ellenico in serie A.

L'alternativa è Diallo dello Strasburgo, centravanti di 27 anni autore di 18 reti nelle ultime due stagioni in Ligue 1. In questo caso i costi sarebbero ancora più alti, la valutazione è di 12 milioni ed è forse anche per questo che resta un'alternativa dopo che sono sfumate le piste Piatek e Pinamonti, altri sogni estivi che non diventeranno realtà.

Hrustic per il centrocampo della Salernitana

Un rinforzo di qualità dovrà arrivare anche a centrocampo dove l'addio di Ederson lascia un vuoto importante. Il prescelto di De Sanctis sembra essere Ajdin Hrustic nato in Australia ma con passaporto romeno e quindi comunitario. Ventisei anni, è un vero e proprio jolly che può giocare sia da regista che da mezzala, ma in carriera si è disimpegnato anche sull'esterno e in posizione più avanzata.

E' di proprietà dell'Eintracht Francoforte con cui nell'ultima stagione ha messo a referto 24 presenze in campionato e 5 nella cavalcata che ha portato i tedeschi a vincere l'Europa League. Un colpo di assoluto livello per cui è stata già presentata un'offerta e la squadra teutonica non è nelle condizioni di alzare troppo il tiro visto che il giocatore va in scadenza nel 2023. La palla quindi passa al ragazzo che secondo le ultime indiscrezioni ha preso tempo per valutare il possibile trasferimento.