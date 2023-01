Calciomercato Salernitana, Seferovic nuova idea per l'attacco

Dopo la tumultuosa settimana appena conclusa, con due sconfitte contro Atalanta e Napoli e l'esonero e il ritorno in pochi giorni di Davide Nicola in panchina, è ora di pensare al calciomercato in casa Salernitana. La ricerca di un bomber è l'obiettivo numero uno per i campani che stanno cercando una spalla a Dia, sette gol per lui in campionato. Bonazzoli è corteggiato da molte squadre e potrebbe partire, Botheim e Piatek hanno deluso, una sola rete il primo, tre il secondo, così si cerca un centravanti forte fisicamente e che possa essere una risorsa sotto porta.

Calciomercato Salernitana, Seferovic per l'attacco

L'ultima idea è Seferovic, gigante di quasi un metro e novanta di nazionalità svizzera di proprietà del Benfica ma oggi in prestito al Galatasaray. Nei turchi però gioca poco, solo dieci presenze e zero gol, così il suo cambio di club non è una possibilità così lontana. Secondo l'esperto di mercato Gianluca Di Marzio, la Salernitana avrebbe già iniziato i colloqui per portare l'elevetico in Italia.

De Sanctis si sarebbe tuffato su Seferovic dopo che l'attaccante del Verona Henry, corteggiato non solo dalla Salernitana, ma anche da Spezia, Genoa e Anderlecht, si è infortunato. Oggi è arrivato il comunicato ufficiale dell'Hellas e l'esito è il peggiore possibile: gli esami hanno evidenziato la rottuta del legamento crociato anteriore del ginocchio che quindi chiude in anticipo la stagione del ragazzo. Il giocatore è così fuori dal mercato, un problema che i campani avrebbero risolto trovando subito l'alternativa.

Dopo Ochoa c'è quindi un altro calciatore di esperienza per la Salernitana, Seferovic ha trent'anni e più di novanta presenze con la nazionale svizzera condite da 25 gol. Chissà che non possa essere proprio lui l'uomo gol per allontanare la zona retrocessione distante ora sei punti dopo una striscia negativa ancora in corso con sette partite senza vittoria di cui cinque finite con la sconfitta.