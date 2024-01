Calciomercato Salernitana, rivoluzione in difesa per arrivare a Boateng

Una stagione quanto mai complicata, quella che sta vivendo la Salernitana. I granata, attesi dalla sfida con la Roma, occupano infatti l'ultimo posto della classifica, con la strada che porta verso la salvezza ad oggi in ripida salida. Per tentare di evitare una sanguinosa retrocessione in serie B, i campani cambieranno diversi elementi in questi ultimi giorni di calciomercato. Una rivoluzione, in particolare, è attesa in difesa, reparto nel quale ci saranno diverse cessioni per cercare di arrivare a Jerome Boateng, tedesco classe 1988 attualmente svincolato dopo l'esperienza al Lione.

Salernitana, le uscite per arrivare a Boateng

In uscita c'è Matteo Lovato, che avrebbe ormai raggiunto l'accordo con il Torino. Nei suoi confronti, nei giorni scorsi, aveva manifestato interesse anche l'Udinese, ma il club di Urbano Cairo pare aver avuto definitivamente la meglio sui friulani. Ai saluti, poi, c'è anche Flavius Daniliuc: l'austriaco, arrivato a Salerno nell'agosto 2022, dovrebbe infatti tornare in patria, destinazione Salisburgo. Ma non finisce qui, perché tra i partenti potrebbe esserci anche Erik Botheim, norvegese classe 2000 che non ha convinto Filippo Inzaghi. Il giocatore è in trattativa con il Malmo e la trattativa sarebbe vicina alla chiusura.

Il tris di cessioni aprirebbe spazio per l'eventuale arrivo di Boateng, grande sogno di mercato della Salernitana. Il tedesco, laureatosi campione del mondo con la sua Nazionale nel 2014 e vincitore, tra gli altri trofei, anche di due Champions League con il Bayern Monaco, garantirebbe senza dubbio esperienza al reparto difensivo dei campani, apparso fin qui troppo vulnerabile: i granata, in ventuno gare di campionato, hanno infatti incassato ben 42 reti, con la media di due reti subite a partita.