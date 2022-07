Calciomercato Salernitana, pronto il doppio colpo in attacco

Dopo tanti sondaggi su nomi illustri, tra i quali quelli di Edinson Cavani e Arkadiusz Milik, la Salernitana sembra aver finalmente trovato il centravanti titolare per la prossima stagione. I granata, protagonisti di un'incredibile cavalcata nel finale dello scorso campionato di Serie A, che li ha portati a conquistare una salvezza quasi insperata, avrebbero infatti trovato l'accordo con l'Inter per Andrea Pinamonti, autore, nel passato torneo, di ben tredici reti con la maglia dell'Empoli. Venti milioni di euro la cifra dell'operazione, con i campani pronti a prelevare il giocatore, cercato nelle scorse settimane anche da Atalanta, Monza e Sassuolo, a titolo definitivo. Al momento resta ancora da trovare l'intesa tra il giocatore ed il club di Iervolino, ma la sensazione è che l'affare, ormai, sia in dirittura d'arrivo.

Salernitana, non solo Pinamonti: tutto fatto per il ritorno di Bonazzoli

Ma le operazioni in entrata nel reparto offensivo della Salernitana non termineranno qui. I granata riabbraccieranno infattti Federico Bonazzoli, già protagonista in Campania nella scorsa stagione. Il giocatore, atteso a Salerno per visite mediche e firma, si trasferirà alla corte di Davide Nicola a titolo definitivo: nelle casse della Sampdoria entreranno cinque milioni di euro, mentre l'attaccante firmerà un ricco quadriennale. Un ritorno fortemente voluto dal tecnico, che nel passato torneo, durante il quale Bonazzoli ha realizzato dieci reti contribuendo in maniera determinante alla salvezza della squadra, ne ha apprezzato non solo le qualità tecniche, ma anche (e soprattutto) quelle morali e caratteriali.

La Salernitana, infine, continua a monitorare anche Filip Djuricic, trequartista classe 1992 in forza al Sassuolo dal 2018. Il serbo avrebbe già raggiunto un accordo con i granata sulla base di un quadriennale da oltre un milione e mezzo di euro a stagione.